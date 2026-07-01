Lépjünk az emberi testvériség, szabadság útjára – A párizsi érsek segélykiáltása az élet védelmében

Az értelem és a testvériség egy másik útért kiált

Miközben a képviselők harmadszor is megszavazták az eutanáziát, az asszisztált öngyilkosságot engedélyező szöveget, a következő napok végleges parlamenti döntései előtt kötelességünk emlékeztetni e törvényjavaslattal és annak minden ismert és ismeretlen következményével szembeni határozott és kitartó tiltakozásunkra.

Az Egyház szava ebben a témában évek óta állandó és változatlan: amint azt már többször kifejeztem sok püspöktársammal együtt, számunkra,

társadalmunknak sokkal inkább az élethez, mintsem a halálhoz való segítségnyújtásra van szüksége.

Ha van még kivívandó szabadság, az az a szabadság, hogy ne szakítsanak ki minket az életből, és hogy megkaphassuk, hogy minden lehetséges ellátásban részesülhessünk, eltúlzott terápiás kezelések nélkül. Ha van még elismerésre váró jog, az az a jog, hogy

az embert mindvégig élő személynek, egyedi élettörténetnek és eltörölhetetlen méltóságnak tekintsék.

Az e témában folytatott nyilvános vita során minden adandó alkalmat megragadtunk arra, hogy békésen, világosan és határozottan kinyilvánítsuk álláspontunkat: az értelem és a testvériség egyaránt a hospice és palliatív ellátás kiemelt és nagylelkű támogatásáért kiált. Az értelem és a testvériség egyaránt egy másik útért kiált, mint amelyik jelenleg kirajzolódik.

Nyilvánosan léptünk fel a parlamenti képviselőknél; megszólítottuk a hatóságokat; válaszoltunk a parlamenti meghallgatásokra való felkérésekre; arra hívtuk a katolikusokat, hogy mondják el velünk együtt, milyen társadalmi együttműködésben hisznek. Ezt fogjuk tenni a jövőben is, miközben imádkozni is fogunk, egészen július 15-ig és azon túl is.

Ma még van idő letenni arról, hogy erre az útra lépjünk, amely nem a testvéri jövő útja.

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Korábban a Francia Püspöki Konferencia imakilencedet hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21–29-ig imádkozzanak a Nemzetgyűlésben június 30-án esedékes, az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. „A Szentlélek világosítsa meg az emberek lelkiismeretét, és újítson meg bennünket a reményben, hogy minden emberi élet méltóságát elismerjék, megvédjék és tiszteljék” – hangsúlyozták a francia püspökök.

A novenát meghirdető közleményben a püspöki kar emlékeztetett XIV. Leó pápa június 8-án, a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére: „Az emberi élet védelme nem részleges kérdés és nem felekezeti érdek, hanem civilizációs cél. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. (…)

egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek.”

(A pápa szavait fordította: Tőzsér Endre SP)

Forrás: Laurent Ulrich párizsi érsek közösségi oldala

Fotó: Geoffroy Van der Hasselt/AFP

Kuzmányi István/Magyar Kurír

