Lerombolták a magyarországi Fokoláre Mozgalom által segített pakisztáni gyerekek otthonait

A mozgalom a gyermekek beiskolázásához szükséges anyagi forrást (egy gyermek egyéves taníttatásának összege nagyjából 65 ezer forint) március végéig juttatja el a pakisztáni központba, mivel a tanév április elsején kezdődik az ázsiai országban. A sikeres beiskolázásért a budapest Rózsafüzér Királynéja-templomban június 22-én adtak hálát. Az örömbe azonban üröm is vegyült: a gyermekek sikeres tanulmányait most nem a pénz hiánya nehezíti meg, hanem az, hogy az Ázsiában is pusztító COVID-19 járvány elleni védekezés részeként lerombolták családjaik otthonait.

A Rózsafüzér Királynéja-templomban Nagy Károly plébános és a templomi közösség nem először fogadta be nagy szívvel és családi légkörben a Fokoláre Mozgalom közösségét. Ők maguk is tíz gyermeket iskoláztak be. (A lelkiségi mozgalom 100 Ft-os akciója révén magánszemélyeket, családokat, közösségeket, iskolákat, plébániákat, hitoktatókat szólított meg, többek között a mi honlapunkon keresztül is.) A Fokoláre Mozgalom valamennyi adakozót meghívta a szentmisére, hogy velük együtt és értük is hálát adjanak a Mennyei Atya bőkezű gondviseléséért. A távolban lévők lélekben csatlakoztak, a szentmise könyörgéseiben az ő szándékaik is szerepeltek.

A liturgián Nagy Károly a menekülőkért és üldözöttekért szóló szentmiseszöveget imádkozta, hiszen a szociális központ által gondozott közösség végképp fedél nélkül maradt június elején. A koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés részeként tragikus módon lerombolták e családok kunyhóit, sátrait. Ezekért a családokért, a gyermekekért, a gondozóikért, a szociális központ pedagógusaiért is imádkoztaka szentmisén.

A pakisztániak háláját ráadásul kézzelfoghatóan tudták tolmácsolni a magyarországi segítőiknek: csodálatos kézimunkákat küldtek hazánkba, az ajándékból a budapesti plébániának és más adakozóknak is jutott.

A gyűjtés tovább folytatódik a még inkább rászoruló gyermekek és családjaik részére: a mozgalom weboldalán megtalálhatók a további információk és az Új Város Alapítvány számlaszáma is.

Forrás és fotó: Téglásy Klára/Fokoláre Mozgalom

Magyar Kurír