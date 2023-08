Letette a hitvallást és a hűségesküt püspökké szentelése előtt Fábry Kornél

Ferenc pápa Fábry Kornélt, a Kaposvári Egyházmegye papját 2023. június 27-én guardialfierai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Fábry Kornél püspökké szentelése szeptember 2-án 10 órakor kezdődik Budapesten, a Szent István-bazilikában.

Fábry Kornélt segédpüspökké való kinevezése után papi életútjáról, sokrétű szolgálatáról kérdeztük. Arról, hogy milyennek képzeli a jövő Egyházát, így nyilatkozott:

„Olyan Egyházban gondolkodom, amely a krisztusi parancsot teljesíti. Be kell látnunk, hogy a kereszténység a kezdetektől üldözésnek volt kitéve, és ennek köszönhetően terjedt el a keresztény hit, máskülönben talán csak egy kis vallási csoport maradt volna Jeruzsálemben. Az Egyház ma is az üdvösség jele és eszköze, ez kell hogy legyen, azért is szokás a nyolcadik szentségnek nevezni. Elsődleges feladatának a missziót és az evangelizációt tartom.

Sokszor felmerül plébániai szinten a kérdés: mibe fektessünk több energiát, az Egyházban lévők megtartásába, vagy mások megszólításába? Úgy tűnik, mindinkább arra kell törekednünk, hogy képesek legyünk megszólítani az embereket, mert a templomba járók átlagéletkora egyre magasabb. Az idősek elengedhetetlenül fontosak az Egyházban, de el kell érnünk a fiatalabb generációkat is.

Tudom, hogy ez egyre nehezebb, mert nagy a konkurencia, de az Egyháznak élnie kell a mostani lehetőségekkel, amelyeket az internet és a social media kínál. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az online-ról mindig térjünk át az offline-ra, a személyes találkozás terébe. Hiteles módon kell megszólítanunk a ma emberét.”

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala; Körössy László/Magyar Kurír

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír