Lezárta az ügyet a rendőrség a nagykanizsai óvoda ügyében: nem történt bántalmazás

Megszentelt élet – 2025. szeptember 3., szerda | 8:00
A Piarista Rend Magyar Tartományának szeptember 2-án kiadott közleménye olvasható a nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodában lezajlott vizsgálattal kapcsolatban.

Lezárta a kiskorú veszélyeztetése ügyében zajló eljárást a nagykanizsai rendőrkapitányság, és megállapította, hogy nem történt bántalmazás a piarista fenntartású nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodában a nyár elején indult ügyben. Ezért az eljárást a rendőrség augusztus végén bűncselekmény hiányában megszüntette.

A Piarista Rend Magyar Tartományához június elején érkezett bejelentés állítólagos határátlépésekről, melyeket a rend a jogszabályok értelmében továbbított az illetékes hatóságok felé.

A helyszínen vizsgálatot végzett a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT), amelynek feladata, hogy gyermekvédelmi bejelentések esetén eljárjon. A hatósági eljárások lezárultáig az érintett pedagógust az intézményvezető felmentette a munkavégzés alól.

A nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálati osztálya augusztus végi határozatában megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok és a tanúvallomások alapján nem történt bántalmazás az ügyben, ezért az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Az érintett óvónő felmentése megszűnt.

A mostani rendőrségi határozat lezárta az ügyet, de a fenntartó számára az ügy tanulságai nem évülnek el. A Piarista Rend továbbra is fontosnak tartja a már meglévő szakmai protokollok fejlesztését, hogy egyre hatékonyabb gyermekvédelmi rendszert működtessenek, minden esetleges ügyből tanuljanak.

A piarista rend továbbra is arra bátorít minden diákot, szülőt és pedagógust, hogy amennyiben gyermekvédelemmel kapcsolatos komoly aggályuk merül fel, bizalommal forduljanak a Biztonságos Iskolák Tartományi Tanácsához. Minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelünk.

A BITT bejelentő felületét ITT találja.

Budapest, 2025. szeptember 2.

Piarista Rend Magyar Tartománya Kommunikációs Iroda

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír

