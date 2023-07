Lezárta tanévét a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium

Az évet Egerben nyitottuk az országos KRSZH tanévnyitóján, de a két szemeszter alatt Eger mellett lehetőség nyílt még számos kirándulásra. Nem egyszer jártak hallgatóink Budapesten, ahol ősszel a Madách Színházban nézhették meg az Operaház fantomja című darabot, tavasszal pedig a Roma Integrációs Nap keretében előadásokat hallgathattak. Szerencsen a Szerencsi Bonbon Kft.-nél csokoládét, Tolcsván a Helia-D Herba-kastélyban saját kozmetikumokat készíthettek.

Márciusban a szakkollégium három tagja igazgató úrral elutazhatott Brüsszelbe, ahol további kirándulásokon és élményeken vehettek részt, emellett kapcsolatokat építhettek.

Májusban szakkollégiumunk meghívást kapott a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégiumtól, így a debreceni testvérkollégiumunkban tettünk látogatást.

A kirándulásokon kívül olyan előadásokon, vitaesteken vehettek részt a hallgatók, amelyek mind-mind bővítették ismereteiket, általuk fejlődni tudott személyiségük. A közismereti és kulturális modulunk keretében a szakkollégistáknak előadást tartott Radomszki Lászlóné társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár asszony a sikeres roma projektekről, valamint a kedd esténként megrendezett spirituális modulunkon vendégünk volt Patkó Gyula a Miskolci Egyetem volt rektora, aki az életútjáról mesélt a hallgatóknak.

Idén már tíz éve, hogy megrendezésre került a Lakatos Menyhért Szavalóversenyünk, amelyen két alumni szakkollégistánk már felkészítő tanárként volt jelen a megmérettetésen. Mindemellett a szakkollégistáknak a mostani évben is lehetőségük nyílt a közösség építésének jegyében olyan csapatépítő programokon részt venni, mint a bowling vagy lézerharc, de az Elme házának szabaduló szobáit is kipróbálhatták, valamint nem egyszer közös főzéseket is tartottak.

Szakkollégiumunk rendkívül fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, így ősszel adománygyűjtést szerveztünk a Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak és családjaiknak, amelyeket decemberben Mikulás-nap alkalmából rövid műsor keretében átadtunk az iskolásoknak. Az adománygyűjtésen felül több kisebb akcióban is részt vehettek a szakkollégisták. Nem az első év, hogy a TeSzedd szemétszedési akcióhoz csatlakozva közvetlen környezetüket tisztították meg a szétdobált szeméttől. Továbbá a Miskolci Állatsegítő Alapítvány négylábúit vihették el sétálni hallgatóink.

E tanévben két kiadványunk is megjelent: januárban az alumni hallgatóink beszámolóival a Bizalom, őszinteség, nyitottság című; júniusban pedig a jelenlegi szakkollégisták által írt Szeretet nélkül, semmik vagyunk 3. verseskötetünk.

A tanévet eredményesen zártuk. Összesen nyolc fő vehette át diplomáját az őszi és tavaszi félévben, három fő szerzett nyelvvizsgát, egy fő hallgatónk a TDK-n szerepelt eredményesen.

Borai Gabriella szakkollégistánk Tanulmányi Emléklapot kapott, az Év szakkollégistája díjat Suha Lilla vehette át.

Hallgatóink mellett a szakkollégiumunk is díjban részesült, hiszen Miskolc Város Napján a szakkollégium részére Pro Minoritate díjat vehetett át Makkai László görögkatolikus pap, igazgató, valamint Orosz Atanáz püspök. Továbbá ismételten Családbarát Hely tanúsító védjegyet kapott szakkollégiumunk. Hálásak vagyunk gondviselő Istenünknek az elért eredményekért.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

