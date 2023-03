Lezárult a Demencia Információs Órák programsorozat Lajosmizsén és Sopronban

A soproni előadás-sorozat zárórendezvényét március 10-én, pénteken tartották a megyeháza dísztermében. Németh Zoltán, a Demencia Információs Órák soproni szervezője felhívta a figyelmet arra, hogy a betegség egyre több embert érint világszerte és hazánkban is, ezt jól mutatta az a várakozáson felüli érdeklődés is, ami a programot kísérte.

A rendezvényen részt vett Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója is, aki beszédében kiemelte: „A résztvevőktől kapott visszajelzések egyértelműen igazolják számunkra a DIÓ program fontosságát: sokan felismerték saját érintettségüket, vagy rádöbbentek arra, hogy elmulasztották a demencia korai felismeréséből fakadó lehetőségeket. A résztvevők a program során közösséggé is formálódtak, melynek fennmaradása, segítése fontos célunk.” A főigazgató elmondta: a szervezet célja, hogy több városban is induljon majd hasonló program, ennek személyi és tárgyi feltételein folyamatosan dolgoznak.

A tizenkét előadásból álló DIÓ rendezvénysorozat legfőbb célja az volt, hogy hasznos és kézzelfogható információkkal segítsék a demenciával élő személyek hozzátartozóit, megkönnyítve ezzel mindennapjaikat. A fél éven át tartó program szeptember 21-én, az Alzheimer-kór világnapján kezdődött el. Az előadások rendkívül népszerűek voltak, alkalmanként 25-40 fő volt kíváncsi a demenciával kapcsolatos alapismereteket bemutató programsorozatra – ismertette Németh Zoltán, a DIÓ program soproni szervezője.

A DIÓ Sopronban a Katolikus Szeretetszolgálat, az önkormányzat, valamint a Soproni Szociális Intézmény együttműködésével valósult meg. A szervezők munkáját Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője is méltatta. „Nagy sikerrel zárult Sopronban a Demencia Információs Órák rendezvénysorozat. A programnak köszönhetően a betegségben érintettek és a hozzátartozóik is számos hasznos ismerettel gazdagodtak” – mondta Barcza Attila.

A Családügyi Államtitkárság nevében Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket.

„A nagyszülők aktívan részt vesznek a családok életében, ezért is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet az időseket és a hozzátartozóikat is érintő problémára, a demenciára” – tette hozzá Nagy-Vargha Zsófia. Az órákon visszatekintettek a betegséggel kapcsolatos alapismeretekre, illetve az érintettek közvetlen környezetének, hozzátartozóinak feladatait és kihívásait is középpontba helyezték. A családi szerepek változása mellett szó volt többek között a gondozáshoz kapcsolódó pozitív attitűdökről. Ötleteket kaphattak az érdeklődők, hogy kihez fordulhatnak segítségért, vagyis milyen külső erőforrásokat mozgósíthatnak a családok, és miként tudják bevonni a gondozásba a család fiatalabb generációit.

*

Március 13-án, hétfőn Lajosmizsén is lezárult a DIÓ, melynek utolsó, tizenkettedik alkalma előtt Basky András polgármester és Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Basky András személyes hangvételű beszédében elmondta: érintettként és polgármesterként is örömmel üdvözölte a Demencia Információs Órák programsorozat elindulását Lajosmizsén. „A demencia folyamata fájdalmas a családtagok számára, főleg amiatt, mert változtatni nem lehet rajta, együtt élni pedig nehéz vele. Elfogadni lehet csak, bár ez sem könnyű” – mutatott rá a polgármester. Örömének adott hangot, hogy a városban a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő Szent Lajos Otthonban továbbra is bárki információt és segítséget kaphat, ha a család érintetté válik a demencia által.

Vajda Norbert beszédében hangsúlyozta: a Katolikus Szeretetszolgálat által kidolgozott és életre hívott DIÓ program csak úgy tud működni, ha egy-egy közösségben az emberek egymásnak is viszik a hírt, átadják a hallottakat. „A DIÓ alkalmain sokféle ember, sokféle helyzet fordul elő – ehhez kell alkalmazkodni minden egyes helyszínen. Biztosítani kell a lehetőséget mindenkinek, hogy a felmerülő kérdéseit feltehesse”. A főigazgató elmondta, hogy a DIÓ programok célja egyrészt az információk átadása, másrészt az attitűdformálás, amivel elősegíthetjük, hogy az esetlegesen zavartan viselkedő személyek megkaphassák a megfelelő segítséget. „A demenciát senki nem választja” – hangsúlyozta Vajda Norbert.

A lajosmizsei DIÓ-sorozat előadója Bagyinszky Zoltánné Zsóka volt. Röviden beszámolt tapasztalatairól, és elmondta, minden alkalommal információs lapokat osztott a résztvevőknek, valamint minden előadást interaktívan és szemléltető eszközök segítségével tartott meg, valamint a személyes tanácsadás is elérhető volt a résztvevők számára.

Forrás: Katolikus Szeretetszolgálat

Fotó: Katolikus Szeretetszolgálat Facebook-oldala

Magyar Kurír