Lezárult a Katolikus Karitász második menekülteket segítő integrációs programja

MMIA_PLUSZ-2.2.1-24-2024-00021 azonosító számú projektet 107,57 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz keretében.

A program a Katolikus Karitász Integrációs Központjának korábbi munkájára épült, és biztosította a támogatás folyamatosságát. A szolgáltatások a stabilabb élethelyzet, az önállóbb ügyintézés, valamint a társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedés erősítését szolgálták.

A projekt keretében lakhatási és megélhetési támogatás, magyar mint idegen nyelvi képzés (30 fő), munkaerőpiaci tanácsadás (30 fő), állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés (30 fő), valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás (40 fő) valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul.

A program 2025. november 1-jén indult, és 2026. május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára.

A Katolikus Karitász 2022 óta kiemelt figyelmet fordít az Ukrajnából és más harmadik (Európai Unión kívüli) országokból érkező, Magyarországon jogszerűen tartózkodó személyek támogatására. A most lezárult második ütem ezt a szociális, karitatív és beilleszkedést segítő munkát folytatta.

A projekt az MMIA_PLUSZ-2.2.1-24 számú, „Komplex támogató szolgáltatások a Magyarországon jogszerűen tartózkodók részére” megnevezésű felhívás keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.karitasz.hu oldalon olvashatnak.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír