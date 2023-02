Lezárult a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének jubileumi éve

Több mint háromszázan – fiatalok; közösségek már felnőtt, egykori tagjai; önkéntesek, segítők, szülők, tanárok, lelkipásztorok – fordultak meg a váci Madách Imre Művelődési Központban megrendezett eseményen, amelynek keretében voltak előadások, imádság, koncert, jótékonysági bál is.

A kisgyermekek számára külön programról is gondoskodtak a szervezők.

Délben a „Kovászoló”, azaz az egyházmegye ifjúsági vezetőképzőjének korábban végzett tagjai tartottak találkozót. Ezt tájékoztató követte azok számára, akik részt szeretnének venni az augusztusi lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, amelyre Ferenc pápa hívja a fiatalokat. A Váci Egyházmegye 30 fő kiutazását tudja támogatni, a részvételi díj 50 százalékának átvállalásával. A jelentkezés módjáról, a szervezési előkészületekről tájékoztatta az érdeklődőket Kis Domonkos, a MENTE irodavezetője.

További információk ITT érhetők el.

Kora délután Süveges Gergő Apakulcs című előadását hallhatták a jelenlegi és leendő apukák. A négygyermekes rádiós műsorvezető, médiaszakember nem gyereknevelési tanácsokat akart adni, hanem arra próbálta rávezetni a hallgatóságot, hogy melyek az apa-gyerek kapcsolódás eszközei és módjai. Alapelveket ajánlott megfontolásra, amelyek segítségével mindenki a saját megoldását tudja megtalálni. Saját családja életéből vett példákon keresztül szemléltette a kapcsolódási lehetőségeket, a „kulcsok” működését.

A szünet után Pál Ferenc atya tartott előadást, aki ezúttal arra kereste a választ, hogyan lehet elégedetten és tartósan együtt élni valakivel.

Feri atya sok vidám és sokak számára talán tükröt is tartó történet segítségével vezette végig a hallgatóságát a szerelem kialakulásának folyamatán; milyen, amikor lobog és milyen, amikor már elmúlik a „hormonális boom”.

Feri atya a mindennapjainkhoz szorosan hozzátartozó istenképről és istenkapcsolatról is szólt előadásában. A feltétel nélküli szeretetnek és ezzel a tartós párkapcsolatnak nagyon sok feltétele van, többek között az, hogy hálát tudjak adni a társamért, reálisan látva őt és magamat is, és az elvárásaim is reálisak legyenek. A szeretet tudatos döntés a másik mellett akkor is, amikor már jól látom a hibáit és a gyengeségeit is.

Ezt követően a résztvevők együtt imádkoztak a békéért, elsősorban a szomszédban zajló orosz-ukrán háború befejezését kérve.

A művelődési központ épülete körül körmenetben rózsafüzért imádkoztak, arról elmélkedve, mit jelent a béke, hogyan tudnak magukban békét teremteni, és mi leggyakrabban a békétlenség forrása.

Kora este Marton Zsolt váci megyéspüspökkel találkozhattak a program résztvevői, aki egy fórum keretében válaszolt a fiatalok kérdéseire.

Megtudhatták, mi a főpásztor kedvenc étele, néz-e sportközvetítéseket, szokott-e maga boltba menni vásárolni; szeret-e utazni, repülni; van-e különleges képessége, van-e kedvenc helye Magyarországon, valamint azt is, milyen egy palotában lakni. A fiatalok kíváncsiak voltak arra is, hogyan talált rá a papi hivatásra, volt-e szerelmes, és mi volt az első gondolata, amikor megkapta a püspöki kinevezését.

A püspök kérdéseire válaszolva pedig a fiatalok elmondták, hogy ők akkor érzik megszólítva magukat, ha nekik szóló programokra hívják őket a plébánián.

A fiatalok szerint a legértékesebb, amit az Egyháztól kaphatnak az a szentségi Jézus az Eucharisztiában.

A program ünnepi vacsorával folytatódott, amely alkalmat adott régi és új ismerősökkel való találkozásra.

Ezzel párhuzamosan elkezdődtek a koncertek is. Először a Hegy Music (Füzér Donát) zenés meditációját hallgathatták a résztvevők. A bálon a Santa Fe Music zenekar játszott. Éjféltől pedig kezdetét vette a Shoeshine Party. A legkitartóbbak hajnali 3 órakor szentmisével fejezték be a bulit, nekik éjszakai szállást is kínáltak a szervezők.

A tombolán és az egyéni adományokból összegyűlt 202.000 forintot a 2022-ben súlyos balesetet szenvedett Földesi Levente és családja számára ajánlotta fel a MENTE ifjúsági lelkészség.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír