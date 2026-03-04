Libanonban rémület és káosz uralkodik – Az Œuvre d’Orient segíti a rászorulókat

Bejrútból Vincent Gelot, az Œuvre d’Orient libanoni és szíriai projektekért felelős vezetője ismertette a helyzetet a SIR hírügynökség kérésére.

A fővárosban és az ország déli részén végrehajtott izraeli támadásokban legalább 31 ember életét vesztette és 149-en megsebesültek – jelentette a bejrúti egészségügyi minisztérium. Tízezreknek kellett elmenekülni a légicsapások sújtotta övezetekből. A rakétatámadás „szembemegy az állam minden erőfeszítésével és intézkedésével annak érdekében, hogy Libanont távol tartsa a régióban zajló veszélyes katonai összecsapásoktól” – jelentette ki Joseph Aoun elnök.

„Az emberek elfáradtak – magyarázza Gelot –, mert ez az ország hat éve soha véget nem érő gazdasági, politikai és pénzügyi válságok sorozatát szenvedi el, amelyek 2019 óta ismétlődnek, előbb a bejrúti kikötőben történt robbanással, majd a 2023. október 7-én kezdődött konfliktussal, egészen másfél évvel ezelőttig, amikor tetőzött a háború, a csipogókon át történt támadással, Hasszan Naszralláh halálával, 1 millió 200 ezer ember elvándorlásával, egész falvak pusztulásával Bejrút déli peremkerületeiben és sok civil halálával. Mindez érthető módon ahhoz vezet, hogy

a libanoni nép kimerült.”

Gelot így folytatja: „Megrendültség uralkodik, mert itt tudjuk, mit jelent háborúban állni Izraellel. Az embereknek az az érzésük, hogy újraélik azt, ami másfél évvel ezelőtt történt. Megdöbbentek, mert a Hezbollah azt mondta, nem fog beavatkozni, mégis megtámadta Izraelt. Ez haragot szül a libanoniak körében, akik úgy érzik, hogy a Hezbollah egész Libanont magával rántja.” Fennáll a veszélye, hogy Libanon – amely már így is súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül – kettészakad.

„Ma reggel az iskolák zárva maradtak, Bejrút utcái üresek voltak. A menekültek tömegesen érkeznek ide Dél-Libanonból is, ahol Izrael ötven település kiürítését rendelte el. A partnerszervezeteinket is találat érte” – mondja Gelot. Az Œuvre d’Orient támogat például egy keresztény katolikus iskolát Bejrút déli peremén, amelyet az Irgalmas Nővérek vezetnek; ez az intézmény már a másfél évvel ezelőtti bombázásokban is megsérült, és most ismét az a terület érintett, ahol fekszik. De minden partnerünk, a szerzetesrendek és az országban szétszórtan élő közösségek közvetlenül is érintettek a háborúban. „Tudjuk például, hogy

az Irgalmas Nővérek által fenntartott bejrúti kórházba már érkeznek a sebesültek. Bármi történik, készen állunk. Az elmúlt években már éltünk át nehéz pillanatokat. Most is mellettük maradunk.”

Gelot az Œuvre d’Orient nevében felhívást tesz közzé: „Nagylelkűséget és szolidaritást kérünk, különösen partnereink, a szerzetesrendek és a népet szolgáló keresztények felé. Fontos tudni, hogy a Közel-Keleten az intézményeik – iskolák, kórházak, szociális szolgáltatások – mind befogadják a sebesülteket, a civileket, különösen azokat, akik bajban vannak vagy elveszítették otthonukat. A keresztények az élvonalban vannak ebben a küldetésben, a megpróbáltatások idején, és őket is sújtják ezek a háborúk. Alapvető fontosságú, hogy mellettük maradjunk és támogassuk őket.”

Az Œuvre d’Orient, amely több mint 170 éve áll a közel-keleti keresztények mellett, Párizsban kiadott közleményében hangsúlyozza, hogy a helyi egyházak most teljes mértékben megmozdultak, hogy szolgálják a lakosságot, minden népcsoportot, megkülönböztetés nélkül.

Kórházaik, rendelőintézeteik, iskoláik és szociális hálózatuk révén az élvonalban nyújtanak segítséget a menekülteknek, a sebesülteknek és azoknak, akiket a kialakult helyzet miatt váltak kiszolgáltatottá. Az egész térségben a tárgyi adományok mellett nagyon fontos lelki támogatást is nyújtanak ebben a szorongással, bizonytalansággal és jövőtől való félelemmel teli helyzetben.

Libanonban a szerzetesközösségek készülnek a délről érkező menekültek befogadására.

Az ismétlődő konfliktusok és a térséget fenyegető általános háború kockázata láttán az Œuvre d’Orient határozott fellépést sürget a béke érdekében: ez az egyetlen út, amelyen járva meg lehet védeni a civileket és meg lehet őrizni a régió országainak jövőjét.

