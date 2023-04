Lisztté őrlődni, borrá préselődni – Olajszentelési szentmise Győrben

A papság kérésére tartják a Szent Háromnap előtti napon ezt a szentmisét a Győri Egyházmegyében, így azok az atyák is részt tudnak venni rajta, akik távolabbi, illetve több településen szolgálnak.

A szentmise elején arra kérte Veres András megyéspüspök a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy imádkozzanak egymásért, az egyházmegye papjaiért, különösen azokért, akik betegség vagy öregségük folytán nem tudnak jelen lenni, vagy csak egyszerűen nincsenek itt. Azt hangsúlyozta, hogy a papságban mindnyájan összetartoznak. Közöttük egy lelki testvériségnek és közösségnek kell megvalósulnia.

A szentbeszédet a püspöki tanítószéken, a katedrán ülve tartotta Veres András megyéspüspök, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez a nap lehetőség az ünnepi szolgálat előtt az elcsöndesedésre és a papi hivatás elmélyítésére. Jézus meghívása szükséges a papi szolgálathoz. Érdemes ilyen szemmel olvasni az evangéliumot. Nem mindenkit hív meg erre a sajátos szolgálatra, de akiket meghív, azoknak ez rendkívüli ajándék és Isten szeretetének a kifejeződése.

Tőlük Jézus az egész életüket várja, nemcsak valamennyit, hanem az egészet.

Ő szeretetből hívja meg az embert, a viszontszeretetnek pedig a természetéhez tartozik, hogy mindent adni akar.

Ferenc pápa a Patris corde kezdetű apostoli levelében írja: „Ahol egy hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság kifejezésévé válik.” A szeretet önátadásának érettségére eljutni – ez mindnyájunk számára a feladat.

A II. Vatikáni Zsinat Egyházról szóló dokumentuma azt mondja: a papot Isten az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az istentisztelet végzésére hívja. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy

papi életünk egyik legszebb megnyilvánulása a szentmise bemutatása.

Tudjuk, hogy Jézus rendelte: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus a kenyér fölött kimondta: ez az én testem, ez az én vérem. A kenyérből, amely a megőrölt búzából lett lisztből készült, a bor fölött, amely kipréselt szőlőből készült. Ez utalás nemcsak Jézus szenvedésére, hanem minden papi szolgálatnak a természetéhez is tartozik, hiszen a pap is megismétli Jézus rendelése szerint: ez az én testem, ez az én vérem. És nem elég pusztán e szavak megismétlése és kinyilvánítása, hanem a papnak is megőrölt búzaszemmé és kipréselt szőlőszemmé kell válnia. Saját testét és vérét, vagyis egész életét kell adnia ebben a szolgálatban.

Elgondolkodtató, miért válik néhány év, esetleg évtizedek után egy-egy paptestvér szomorúvá, lehangolttá, holott évről évre erősödnie kellene elkötelezettségében. Mi teszi őket lanyhákká? Miután házaspárokkal is foglalkoznak a lelkipásztorok, ezért lelki beszélgetésekből, gyónásokból kiderül, hogy a válások leggyakoribb oka is az, hogy már nem akar mindent adni a házastárs, a szeretetét nem akarja feltétel nélkül odaadni. Talán ez okozza a papi hivatásokban is a lanyhulást, a megtörődöttséget. Viszont szerencse, hogy Isten türelme nagyobb, mint egy-egy házastársé, akik nem tűrnek, hanem inkább elválnak. Isten azonban végtelenül türelmes, béketűrő, újra és újra szeretetével vissza akar bennünket szerezni. Az még nagyon jó jel, ha érzi az ember a fájdalmát, hogy nem tud egészen megőrlődni, mint a búzaszem, nem tud egészen kipréselődni, mint a szőlőszem, de szeretne, akarna.

XII. Piusz pápa azt írta: a papok Krisztus személyében tevékenykedve végzik szolgálatukat. Vagyis Isten arra méltatott minket, hogy helyettesei legyünk földi népe körében. Ő gyengeségeink, bűneink ellenére is hatalmas dolgokat visz végbe általunk. Éppen ezért kötelességünk, hogy ami szent cselekedeteket végzünk, azt igyekezzünk egyre szentebb módon tenni.

Papnak lenni óriási ajándék és öröm, s nemcsak áldozat. Hiszen öröm is Isten szolgálatában lisztté őrlődni, borrá préselődni.

Minél inkább átadom magam ebben a szolgálatban Istennek, annál inkább érzem hivatásom örömét. Azért imádkozom ebben a szentmisében, hogy mindnyájan átéljük ezt az örömöt, hogy mindnyájan készek legyünk odaadásunkat, szeretetünket megújítani; Isten akkor könnyebben tudja népének megszentelését véghez vinni, ha szent és példamutató életét tudunk élni – zárta szentbeszédét Veres András.

A papság ezt követően megújította szenteléskor tett ígéreteit, amelyet az olajszentelés szertartása követett. A keresztelendők olaját egy fiatal házaspár, a betegek olaját egy idős házaspár, a krizmát két diakónus vitte a megyéspüspök elé.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Horváth Gábor

Magyar Kurír