Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében

Hazai – 2026. július 13., hétfő | 12:42
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A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő: augusztus 15.

A képzés célja – melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is –, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az Egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit.

A program segítséget nyújt a résztvevők számára imaéletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi, plébánián szolgálatot végző társukkal.

A képzés időpontjai: 

október 9–10.; 
december 4–5.;

2027. január 22–23.; 
február 12–13.; 
április 23–24.; 
május 28–29.; 
június 26.

A helyszín Veszprémben lesz.

A jelentkezés feltétele egy kézzel írt motivációs levél, valamint plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, melyet az érsekség postai címére (Veszprémi Főegyházmegye Pasztorális iroda 8200 Veszprém, Vár u. 16.), valamint elektronikus formában a pasztoralis1@veszpremiersekseg.hu e-mail-címre kérnek elküldeni. 

A jelentkezők részére felvételi beszélgetést tartanak, melynek részleteiről mindenkit időben értesítenek.

Jelentkezni IDE kattintva az űrlap kitöltésével lehet, a határidő: augusztus 15.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #liturgia #pasztoráció

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