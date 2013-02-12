Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében

A képzés célja – melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is –, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az Egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit.

A program segítséget nyújt a résztvevők számára imaéletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi, plébánián szolgálatot végző társukkal.

A képzés időpontjai:

október 9–10.;

december 4–5.;

2027. január 22–23.;

február 12–13.;

április 23–24.;

május 28–29.;

június 26.

A helyszín Veszprémben lesz.

A jelentkezés feltétele egy kézzel írt motivációs levél, valamint plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, melyet az érsekség postai címére (Veszprémi Főegyházmegye Pasztorális iroda 8200 Veszprém, Vár u. 16.), valamint elektronikus formában a pasztoralis1@veszpremiersekseg.hu e-mail-címre kérnek elküldeni.

A jelentkezők részére felvételi beszélgetést tartanak, melynek részleteiről mindenkit időben értesítenek.

Jelentkezni IDE kattintva az űrlap kitöltésével lehet, a határidő: augusztus 15.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír