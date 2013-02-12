Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében

A képzés célja – melyre várják a plébániai munkatársak, önkéntes szolgálattevők jelentkezését is –, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az Egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit.
A program segítséget nyújt a résztvevők számára imaéletük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi, plébánián szolgálatot végző társukkal.
A képzés időpontjai:
október 9–10.;
december 4–5.;
2027. január 22–23.;
február 12–13.;
április 23–24.;
május 28–29.;
június 26.
A helyszín Veszprémben lesz.
A jelentkezés feltétele egy kézzel írt motivációs levél, valamint plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, melyet az érsekség postai címére (Veszprémi Főegyházmegye Pasztorális iroda 8200 Veszprém, Vár u. 16.), valamint elektronikus formában a pasztoralis1@veszpremiersekseg.hu e-mail-címre kérnek elküldeni.
A jelentkezők részére felvételi beszélgetést tartanak, melynek részleteiről mindenkit időben értesítenek.
Jelentkezni IDE kattintva az űrlap kitöltésével lehet, a határidő: augusztus 15.
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
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