Lourdes, Fatima, Međugorje, Róma, Assisi - Kolozsvárott mutattuk be a zarándokútikönyveinket

A Magyar Kurír kiadásában, a Via Sacra zarándok utazási irodával együttműködésben megjelent öt, képekkel gazdagon illusztrált zarándokútikönyv a megjelenési idejük szerinti sorrendben: Koncz Attila: Lourdes (2022. december), Kuzmányi István: Fatima (2023. november), Koncz Attila: Međugorje (2024. április), Török Csaba: Róma (2024. december), Kuzmányi István: Assisi (2025. december). Az útikönyvek nemcsak gyakorlati útmutatót, hanem lelki iránytűt is kínálnak a zarándokoknak.

A bemutatón László Attila kolozsvári főesperes-plébános köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy volt szerencséje az öt zarándokhelyszínből négy helyen is járni.

„Állandó zarándokúton lenni – nemcsak földrajzi értelemben, hanem az Egyház és a saját életünk mindennapjaiban is” – erről szólt Bőjte Csongor, a Verbum Kiadó igazgatója köszöntőjében.

A sorozat megszületésének történetét Budai András, a Via Sacra utazási iroda vezetője idézte fel. Mint elmondta, az első gondolat egy római zarándokútikönyv volt, amelyből végül egy teljes sorozat nőtt ki. Az évek során különböző szerzők és kegyhelyek kapcsolódtak be a munkába, Lourdes-tól Fatimán és Međugorjén át egészen Assisiig és Rómáig.

A közös cél végig az maradt: zarándokszemmel bemutatni az ismert helyeket, egyszerre gyakorlati és lelki útmutatást adva az útra kelőknek.

Koncz Attila a zarándoklat mélyebb értelméről beszélt. Kiemelte, hogy a zarándoklat „vallási univerzálé”, amely minden korban és kultúrában jelen van, ám jelentése folyamatosan változik. Mint mondta:

a három nagy Mária-kegyhely, Lourdes, Fatima és Međugorje szoros lelki egységet alkot.

Török Csaba Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház plébánosa Rómáról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy

az Örök Város egyszerre múlt és jelen, pogány és keresztény örökség. A Rómáról szóló kötet ezt a kettősséget mutatja meg,

sétákra felfűzve a város spirituális és történelmi arcát, külön figyelmet szentelve a magyar vonatkozásoknak.

Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője a bemutatón a sorozat képi világára hívta fel a figyelmet. Kiemelte:

a könyvek fotói nem puszta illusztrációk, hanem a zarándoklét vizuális lenyomatai.

Az est végére világossá vált: ezek a kötetek nem csupán útikönyvek, hanem meghívások az útra kelésre és az elmélyülésre.

A sorozat kötetei megvásárolhatók az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

A zarándokútikünyvek hamarosan elérhetők lesznek a Verbum Kiadó webáruházában is.

Szöveg: Kecskés Csaba

Forrás, fotó és videó: Romkat.ro

Magyar Kurír