Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat: a keresztút megfeleltethető az emberi élet helyzeteinek

A tizennégy stáció mindegyike olyan élethelyzetet jelenít meg, amellyel nap mint nap találkozhatunk – fogalmazott. „Ez mindegyik állomásnál valamilyen szinten érződik, gondolhatunk akár Jézus három elesésére, de akár arra is, amikor édesanyjával, Szűz Máriával találkozik, vagy amikor Pilátus elítéli. A júdeai helytartó cselekedete például megfeleltethető az ítélkezésnek: számtalanszor rajtunk is ítélkeznek, de megannyiszor nap mint nap mi magunk is ítélkezünk mások felett” – fogalmazott a katonai ordinárius.

A keresztúti stációkat katonai tiszteletadás mellett keresték fel a zarándokok, akik minden állomáson – tábori lelkészek vezetésével – közösen imádkoztak.

A Notre Dame-kápolnában a zarándoklat magyar szentmiséjén a katonai ordinariátus vezetője úgy fogalmazott: „Mi magunk, papok is keressük azt az álmot, amit Isten is megálmodott rólunk. Egész életünkben mindannyian zarándokemberek vagyunk: egy cél felé megyünk. Nem biztos, hogy mindig egyenes vagy széles az út, de el kell érnünk a célunkhoz.” Hozzátette: a célhoz való eljutásban „a mindenható Isten segíti az embert, ezért küldte el hozzánk egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy megmutassa az utat.” Mint buzdított, „tettre kell váltani abból valamit, amit kapunk a zarándoklatból”.

A szentmise után Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára köszöntötte a zarándoklat résztvevőit. Kiemelte: Lourdes különleges és szent hely, ahol a remény, a gyógyulás és az összetartozás jelképei mindenütt jelen vannak. Hangsúlyozta:

a katonai szolgálat nemcsak fizikai jelenlétet és erőnlétet igényel, hanem lelki próbatételt is jelent.

Úgy fogalmazott: a zarándoklaton való részvétel megerősítheti azt a hitet, hogy nem véletlenül szolgálunk ott, ahol éppen szolgálatot teljesítünk – akár papként, katonaként vagy politikusként. Az államtitkár szerint a hit nem elvont fogalom, hanem konkrét, megtartó erő, amely segít helytállni a mindennapi kihívásokban. Hozzátette: a zarándoklat megerősítheti a résztvevőket magyarként, magyar katonaként, a civil-katonai együttműködés és az Istenhez tartozó közösség tagjaként is.

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese a szentmise után elmondta: tizenöt éve vágyott arra, hogy eljuthasson a lourdes-i katonai zarándoklatra. Hangsúlyozta: ez is azt mutatja, hogy amit igazán szeretnénk, az be tud teljesülni. Kiemelte:

a katonai szolgálat során a feladatok végrehajtásához nemcsak magára a képességre van szükség – amelyet a katona és felszerelése képvisel –, hanem hitre és áldozatvállalásra is.

Mint mondta, gyakran saját áldozatainkon keresztül tudjuk megerősíteni ezt a hitet, amely a szolgálat lelki hátterét adja.

A zarándoklat szombati programja az MH Budapest Helyőrségi Zenekar fellépésével folytatódott, az egyenruhás zenészek a katonazenekarok fesztiválján adtak koncertet.

Ezt követően a magyar zarándokok részt vettek a zarándoklat egyik legismertebb szertartásán, a gyertyás Szűz Mária-körmeneten, amelyen az MH Budapest Helyőrségi Zenekar látta el a zenei szolgálatot. A 65. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat szervezőinek tájékoztatása szerint a Szeplőtelen Fogantatás-bazilika előtti téren záruló körmeneten mintegy 19 ezer katonai és civil zarándok vonult fel nemzeti lobogók alatt.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Kormány Gábor

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír