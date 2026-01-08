Lucsok Miklós munkácsi püspök vízkeresztkor: Keressük Jézust, mint a bölcsek

A Tours-i Szent Márton-székesegyházban tartott szentmisén Lucsok Miklós OP püspök homíliájában hangsúlyozta, mennyire fontos Jézus folyamatos keresése. Jézus számunkra nem megfogható. Mi emberek állandóan úton vagyunk, akár a bölcsek, akik a csillagot követték, hogy közelebb kerüljünk Urunkhoz.

A püspök arra buzdított, hogy olvassuk a Szentírást, mert ebben nyilvánul meg az igazi bölcsesség, és kövessük mindennap a csillagot, amely Jézushoz vezet minket.

Szöveg és fotó: Reshetar Tetjana

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír