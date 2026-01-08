Lucsok Miklós munkácsi püspök vízkeresztkor: Keressük Jézust, mint a bölcsek

Külhoni – 2026. január 8., csütörtök | 16:59
3

A Katolikus Egyház január 6-án ünnepli Urunk megjelenésének ünnepét. Ezen a napon a szentmisék során Majnek Antal OFM emeritus püspökért is imádkoztak, hiszen harminc évvel ezelőtt, 1996. január 6-án szentelte őt püspökké II. János Pál pápa a római Szent Péter-bazilikában.

A Tours-i Szent Márton-székesegyházban tartott szentmisén Lucsok Miklós OP püspök homíliájában hangsúlyozta, mennyire fontos Jézus folyamatos keresése. Jézus számunkra nem megfogható. Mi emberek állandóan úton vagyunk, akár a bölcsek, akik a csillagot követték, hogy közelebb kerüljünk Urunkhoz.

A püspök arra buzdított, hogy olvassuk a Szentírást, mert ebben nyilvánul meg az igazi bölcsesség, és kövessük mindennap a csillagot, amely Jézushoz vezet minket.

Szöveg és fotó: Reshetar Tetjana 

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#évforduló #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató