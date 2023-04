Lucsok Miklós püspök felszentelte a kárpátaljai Palágykomoróc templomát

Sok évnyi várakozás és imádság után, 2018-ban kezdték el a helyi római katolikus közösség új templomának építését. A munkálatok a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával indultak, majd 2019-ben a magyar kormány újabb támogatásával folytatódtak.

Az építkezés a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye és a helyi hívek adományaival kiegészítve fejeződött be. Az öt évig tartó munkálatok után most felszentelték a Schneidgen György tervei alapján készült, Szent József tiszteletére épült templomot.

Majnek Antal nyugalmazott megyéspüspök, Palágykomoróc lelkipásztora elmondta: 2022 tavaszán – amikor már álltak a falak, és befejeződött a tetőszerkezet megépítése – megáldották az épületet, és Lucsok Péter Miklós püspök engedélyével elkeztek szentmiséket bemutatni benne Petenko Miron atyával.

A templom felszentelésén részt vettek a görögkatolikus paptestvérek, a helyi református lelkész, a közélet és a diplomácia képviselői, köztük Papp Ferenc konzul, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársa; a helyi és kistérségi vezetők, valamint az újonnan épült templom belsőépítésze, Dragonits Márta.

A szertartás a templom előtti téren kezdődött. „Felszenteljük ezt a templomot. Mint amikor a keresztségben a gyermeket, átadjuk teljesen Jézusnak. Imádkozzunk azért, hogy mi és ez a templom Isten áldásával, szeretetével legyen tele” – mondta Lucsok Miklós püspök.

A püspök a palágykomoróci Szent József-templom kurátorától, Barkaszi Tibortól ünnepélyesen átvette a templom kulcsát, amelyet aztán rábízott a helyi lelkipásztorra. Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök kinyitotta a templomajtót, és a papok a hívekkel együtt beléptek a templomba.

Lucsok Miklós püspök megáldotta a szenteltvizet, és meghintette vele a híveket, majd a templom falait. Az igeliturgiával folytatódott a szertartás.

Homíliájában az egyházmegye apostoli kormányzója a felolvasott evangéliumra utalva – amelyben Mária kereste Jézust az üres sírnál – feltette a kérdést: mi vajon „keressük-e Jézust”, aki „megígérte, hogy köztünk marad, de aztán felment a mennyekbe. Van-e olyan érzésünk, hogy elveszítettük Jézust, a jelenlétét? Hiányzik-e nekünk?”

„Hol van Jézus? Itt van köztünk a feltámadt Jézus. S ez a hely,

ez az Istennek szentelt hely Jézus különleges jelenléte.

Ezért, amikor úgy érzitek, hogy elveszítettétek Jézust, keressétek őt sírva, keressétek őt ott, ahova a Szentlélek vezet titeket. De tudjátok, hogy a templom az a különleges hely, ahol mindig meg tudjátok találni Jézus jelenlétét” – hangsúlyozta a templomszentelés alkalmából mondott szentbeszédében Lucsok Miklós.

A Mindenszentek litániája, majd a felszentelő imádság és a templom falainak krizmával történő megkenése következett. Tömjénillat lengte be a templomot; a püspök az illatáldozattal körbejárta az oltárt; majd leterítették az oltárt, és meggyújtották a gyertyákat.

A szentmise végén a templom kurátora ismertette az építés folyamatát, és köszönetet mondott az adakozók anyagi támogatásáért és minden ember munkájáért, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy az épület Isten jelenlétének méltó helyévé válhasson.

Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Bacskai József főkonzul nevében köszöntötte a jelenlévőket. Így fogalmazott: nem lehet más érzése az ide belépőnek, mint a hála a mindenható Isten előtt és köszönet mindazon nagyszerű híveknek, embereknek, akik létrehozták ezt a szentélyt. A konzul kiemelte a magyar társadalom Ukrajna népével megélt szolidaritását a menedék kérők befogadása és a humanitárius segítségnyújtás terén. „Azt kívánom a hívő közösség minden tagjának, hogy gyakran töltsék meg ezt a gyönyörű templomot hittel, imádsággal, és hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban adjon a Jóisten békét és biztonságot, sok erőt és egészséget.”

Majnek Antal elmondta: a palágykomoróci hívek a templom megépülése előtt a helyi görögkatolikus templomban tartották a miséket. „Emlékszem arra, amikor Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye korábbi püspöke úgy rendelkezett, hogy mindenhol saját templomot építsenek a görögkatolikus hívek számára. Sokat egyeztettem vele, hiszen akkoriban mi 28 templomba engedtük be a görögkatolikusokat szolgálni. Az egyházmegyében mi is tartunk görögkatolikus templomban szentmiséket, így volt ez Palágykomorócon is. Az itt élő hívek szándéka azonban az volt, hogy legyen saját szentélyük, ahol bármikor megtarthatják a szertartásokat.”

Lucsok Miklós, az egyházmegye apostoli kormányzója is kifejezte örömét: „Egy új templom mindig az Istenbe és a jövőbe vetett hitet jelképezi. Erre pedig most, a háború közepette különösen nagy szükség van. A templom egy olyan hely, amelyre Isten rámutat, hogy itt akar velünk találkozni az Ige által, a szentségek által.

Az embereknek itt, Palágykomorócon nem kell járniuk a szomszéd település templomába vagy a görögkatolikus testvérek templomába, akik szeretettel fogadtak minket. Most van saját templomunk, és

itt fogunk növekedni a világosságban, a szeretetben, és imádkozni fogunk, mert az ima helye mindig a világosság helye.”

Szöveg: Molnár M. Katalin

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye



Fotó és videó: Weiss Viktória



Magyar Kurír