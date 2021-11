Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományoztak Marton Bernát ciszterci szerzetesnek

Ünneplőkkel telt meg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium újonnan kialakított könyvtárának olvasóterme. Sokan gyűltak össze, hogy a 2016 óta a magyar ciszterci közösséget erősítő Marton Bernát atyát köszöntsék: ssaládtagjai, Bérczi Bernát ciszterci apát, a kismarosi ciszterci nővérek Horváth Olga apátnő vezetésével, a ciszterci gimnázium tanárai és diákjai.

Elsőként Bérczi Bernát köszöntötte rendtársát. „Ünnepre jöttünk, egy életút dandárjára tekintünk vissza, és hálát adunk a Jóistennek, Bernát atya életéért munkásságáért. Egy izgalmas életért, melyen ott van a gondviselés keze nyoma” – fogalmazott az apát.

Kiemelte annak jelentőségét, hogy a dallasi ciszterci monostor szerzetesei meghonosították a magas színvonalú magyar ciszterci oktatást az Egyesült Államokban, mellyel elnyerték az Egyesült Államok legjobb katolikus iskolája címet. „Ebben Bernát atyának oroszlánrésze volt a több évtizednyi tanítás, osztályfőnökség, iskolavezetés, perjeli szolgálat, a texasi magyar ajkú hívek pasztorációja által. Életpéldája azt mutatja, ha a Teremtőbe vetett bizalommal megtesszük, amit az adott helyzetben és időben vár tőlünk Isten, szép bontakozhat ki belőle” – mondta az apát.

Barlay Bence, a gimnázium igazgatója méltatta az ünnepeltet. Személyes emlékkel indította laudációját. „Bernát atya hatalmas méretű zsákokkal érkezett a magyar repülőtérre. Nem tudtam elképzelni, mit rejtenek a tanárember zsákjai. Kiderült, hogy ajándékokat, azóta ikonikussá vált dallasi ciszterci emblémás kapucnis pulóvereket. Diákoknak hozta, óriási megbecsülésnek örvendenek ma is. Ez volt az indulás."

Az igazgató felelevenítette az embert próbáló időkben élt Bernát atya pályafutását: Az 1941-ben, egy ötgyermekes katolikus családban indult élet a gondviselés megvalósulása. Az '56-os forradalom bukása után elhagyta az országot, végcélja az Egyesült Államok volt, ahol testvére, Henrik, ciszterci szerzetesként élt. 1961-ben Dallasban lépett be a ciszterci rendbe, majd öt éven át tanult teológiát és doktorátust szerzett Rómában a Pápai Szent Anzelm Egyetemen. 1966-ban tett örökfogadalmat, 1968-tól Dallasban kapcsolódott be a Cistercian Preparatory School oktató-nevelő munkájába.

Közel ötven éven át tanított a dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság iskolájában latint, franciát, történelmet, hittant, de fotózást és videózást is. Hat osztály kísért végig osztályfőnökként; 1981-től az iskola igazgatója volt tizenöt éven át. Közben alperjelként, majd perjelként vezette a monostor közösségét, s teszi ezt most is perjelként Zircen.

Bernát atya 2016 óta él itthon, előadásokkal, lelkigyakorlattal segíti a rend iskoláit Budapesten, Egerben, Székesfehérváron és Pécsett. Marton Bernát az amerikai-magyar diákcsereprogram kezdeményezője és megvalósítója.

A szerzetes ötven évesen kezdett sportolni, kitartásának és elszántságának köszönhetően harminckét maratont, köztük több ultramaratont futott le. Ma is töretlen reménykedéssel és odaadással végzi munkáját.

Soltész Miklós azt emelte ki, Marton Bernát kitüntetésével az egész ciszterci rend szolgálatáért akarják kifejezni az elismerést. „Három évtizede természetes, hogy diákok százai tanulhatnak gimnáziumukban, de a rendszerváltáskor dühödt ellenállást váltott ki az intzémény újraindítása. Az államosítás előtt hatvan százalék volt az egyházi iskolák aránya Magyarországon, ennek ma a töredéke működik, de a gondviselés dolgozik értünk. Óriási munka van az intézményben; az elmúl harminc év alatt több diák végzett itt, mint a kommunizmus évtizedei alatt az egyházi iskolákban együttvéve. Sokak áldozata révén magas ez a szám” – fogalmazott Soltész Miklós

Marton Bernát személyiségében kiemelte a hűséget és a kitartást, az Istenbe vetett bizalmat. „Ezt szeretnénk megköszönni, amikor átadjuk az Áder János köztársasági elnök adományozta kitüntetést. Köszönjük Magyarország hírnevének öregbítését, a texasi magyar ajkú hívek lelkipásztori szolgálatát" – nyújotta át Soltész Miklós a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.

„Zavarban vagyok, nem szolgáltam rá egy ilyen kitüntetésre, nem tettem semmi olyat, hogy ezt megkapjam” – mondott köszönetet Marton Bernát. Hangsúlyozta, a kitüntetés mindannyiuké, összes rendtársáé, a dallasi közösségé. Elmondta, harmincnégy magyar atya alapította az iskolát, jelenleg hárman maradtak, s ő a legfiatalabb. „Úgy fogadom, hogy ez a kitüntetés a miénk – a dallasi és zirci közösség nevében köszönöm. Bár ma már nincs magyar szerzetestanár Dallasban, de tanítványaim ápolni fogják a kapcsolatot. ”

A 10.b osztály meglepetéssel készült Marton Bernát atyának, akit a Kis Szent Teréz védelme alatt álló osztály „díszpolgárrá” fogadott. Az osztálycímerrel ellátott bort adtak át a kitüntetettnek.

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban folytatódott az ünneplés – hamarosan olvashatják a könyvbemutatóról készült beszámolónkat is.

