Magyar görögkatolikus kánonjogász tartott előadást egy ortodox kánonjogi konferencián Amerikában

A konferencián, melynek a brookline-i Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology adott otthont, 17 előadás hangzott el. A meghívott előadók között volt Sereghy Xénia görögkatolikus kánonjogász, a Linzi Katolikus Magánegyetem Kánonjogi Intézetének oktatója is.

Szekciónként három 20–25 perces előadás után a hallgatóságot arra ösztönözték, hogy vegyenek részt az egyes szekciók utáni 45 perces beszélgetéseken. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy az egyes felszólalók hozzászólásaira összpontosíthassanak és eszmét cserélhessenek.

Sereghy Xénia Gondolatok az ortodox joghatósági hatalom helyi eredetéről katolikus perspektívában témájú előadásának lényege: a pápai hivatal szerepének újrafogalmazása az ökumenikus párbeszéd tükrében. A II. Vatikáni Zsinat szent hatalom eredetéről alkotott tanításának finomodása (e hatalom szakramentális, azaz a püspökszentelésből eredő természetének elismerése) jelentős közeledést hozott az ortodox felfogáshoz. E zsinati doktrína ugyanakkor a kormányzati hatalmat továbbra is a pápai hivataltól lényegileg függő valóságként írja le, amennyiben e hatalom tényleges elnyeréséhez a pápától adott missio canonica elemét is elengedhetetlennek tartja.

Az ökumenikus párbeszéd előmozdítása szemszögéből lényeges kérdés, hogy a katolikus doktrína képes lesz-e eljutni odáig, hogy a számára két komponensből álló szent hatalom (ordinatio/missio canonica) második eleméről (a missio canonicáról) is elismerje, hogy az is helyi keletkezésű, s nem a pápától eredő engedmény, amelyet ő szabadon adhat és szabadon vissza is vonhat. Ez a ma is érvényesülő felfogás az ortodox egyházak kormányzati autonómiáját teljesen esetlegessé teszi, s így ortodox szempontból érthetően elfogadhatatlan. A Niceai Zsinat közelgő 1700 éves jubileumának előestéjén felmerült a kérdés, hogy a zsinatnak az alexandriai és antiochiai érseknek széleskörű joghatóságot adó 6. kánonja fényében nem lehet-e a missio canonicáról szóló katolikus kánonjogi doktrínát továbbfinomítani.

A konferencián egyetlen katolikus résztvevőként az előadó azt is felvállalta, hogy bekapcsolódjon az ortodox és katolikus párbeszédbe a témában, melyre a jelenlévők a konferencián nyitottak voltak. Beszéde után többen megkeresték, hiszen sokan közülük ekkor hallottak először a katolikus álláspontról; előadása után elismerő szavakat, érdeklődést és pozitív visszajelzéseket kapott.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: OCLSNA



Magyar Kurír