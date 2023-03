Magyar jótékonysági misszió a sport jegyében ukrajnai gyerekek javára

„Ukrajnában nagyon sok ismerősöm van. Több játékostársam is ott él, őket látogattam meg. Korábban már voltak Magyarországon kapustáborban ukrán gyerekek, (...) az elmúlt napokban velük találkoztam – mondta el Bodon Péter a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorában. – Meglátogattuk az ott lévő kapustanonc fiatalokat is, és számukra vittünk kisebb ajándékokat, amiket a sportolás alkalmával tudnak hasznosítani. Ezzel is (...) tudjuk segíteni ezeket a gyerekeket és bátorítani őket arra, hogy ebben a nehéz helyzetben a sporttól ne szakadjanak el.”

A sport „nagy feszültségleadó eszköz..., és az ember gondolatát is elviszi a környezetéről. Ez mindenképpen jó hatással van a gyerekekre, azon kívül, hogy nagyon egészséges” – fogalmazott a beszélgetésben Bodon Péter.

Kiemelte: hálás szívvel gondol lengyelországi testvéreikre; a magyar pálos és domonkos rendi szerzeteseknek köszönhetően sikerült Stanisław Dziwisz bíborossal találkozniuk, és az általa megáldott ajándékokat is sikerült eljuttatniuk az ukrán gyerekeknek – labdarúgó emléktárgyakat, kis kupákat, kulcstartókat, sporteszközöket, amelyeknek nagyon örültek a fiatalok.

Dziwisz bíboros „nagyon jó szándékú ember, aki, ahol tud, mindig segít. Nagyon értékelte a kezdeményezést – nyilatkozta az Arany Rózsafüzér non-profit kft. vezetője. – Nagyon sokat imádkozik az ukrán emberekért, a háborús áldozatokért, a kint élő személyekért. Ezért is nagyon fontos számára, hogy ezek a fiatal gyerekek is érezzék azt, hogy velük vagyunk, testvéreik vagyunk, és nem hagyjuk egyedül őket a nehéz napokban sem. Ezt Dziwisz bíboros több szentmiséjén is hangoztatta prédikációjában. Ezzel az üzenettel is próbál az emberek szívére hatni, hogy segítsük a bajba jutott embereket”.

Bodon Péter lengyelországi útja során először Czestochowában járt. Marian Waligóra pálos atya közbenjárásával sikerült Dziwisz bíborossal találkoznia. Az interjúban elmondta: „nagyon pozitív élmény volt a lengyelországi találkozó. Sok segítséget kapok Lengyelországból. Életemre nagy hatással volt II. János Pál pápa, és úgy gondoltam, hogy Stanisław Dziwisz bíboros az ő emlékének őrzője.”

Az interjú szövege teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír