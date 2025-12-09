Magyar lazarista tett örökfogadalmat Rómában

A tisztaság, szegénység, engedelmesség és állhatatosság fogadalmával a lazaristák közösségében végérvényesen elkötelezte magát Isten és embertársai szolgálatára. A fogadalomtétellel a Misszióstársaság Lazaristák teljes jogú tagjává lett, melynek egyik látható jele a neve után szereplő CM jelölés (CM =Congregatio Missionis, a rend latin elnevezése), valamint az örökfogadalmas kereszt, amelyet a fogadalomtétel után átvett.

A római Tor Sapienza plébánián megtartott ünnepi szentmisén jelen voltak a plébánia hívei, a Rómából és más helyekről érkezett rendtársak, a vincés nővérek,valamint a vincés ifjúság fiataljai. A magyar rendtársakat Budapestről Barta Szabolcs CM és Wojtonis Marek CM, Nagyváradról pedig Szőke Sándor CM képviselte.



A különleges eseményt az örökfogadalmas Gáll Dávid CM így foglalta össze: „A nagy izgatottság közepette, közvetlenül a szentmise kezdete előtt ott álltam a sekrestye ajtajában, indulásra készen. Amikor szétnéztem és megláttam a sok rendtársamat, akik el tudtak jönni, mély öröm és büszkeség töltött el: hamarosan ennek a családnak teljes jogú tagja lehetek. A szentmise ünneplése gyönyörű volt. A templom megtelt emberekkel, és alig hittem el, hogy ennyien eljöttek, hogy velem imádkozzanak és örüljenek. A plébánia minden kis közössége nagy szeretettel készült, és ez mindenben érződött. Nagyon hálás vagyok értük és a lazarista közösségért, amely befogadott és kísért ezen az úton.



Örökfogadalmam mottója rendalapítónktól, Páli Szent Vincétől ezentúl mindig elkísér:

Mikor a szív kiüresíti önmagát, akkor azt Isten betölti. Szerintem ez az örökfogadalom titka és csodája: nem veszteség, hanem teljesség.

Amikor a szív kiüresedik az önzéstől, a birtoklás vágyától és az önkereséstől, akkor válik Isten jelenlétének helyévé. És ahol Isten lakik, ott minden életre kel: a küldetés gyümölcsözőbbé válik, és a misszionárius szíve a szeretet tágas terévé válik. Hálával gondolok mindazokra, akik ezen az úton velem voltak, és ezt a napot ilyen széppé tették.”

A Misszióstársaság vagy más néven lazaristák pápai jogú apostoli élet társasága. Páli Szent Vince, a rend alapítója 1617. január 25-ét tartotta a Misszióstársaság születésnapjának. A De Gondi grófi család házi tanítójaként és káplánjaként, a család birtokán fekvő, Párizshoz közeli Gannes falucskába hívták akkoriban egy beteg emberhez. Vince bátorítására a földműves elvégezte az életgyónást, majd örömmel számolt be De Gondi grófnénak, hogy ez mennyire szükséges volt, hogy lelke megmeneküljön. 1617. január 25-én egy másik faluban, Folleville-ben Vince az életgyónásról prédikált, és meglepetésére szentmise után mindenki elvégezte az életgyónását. Innen indult útjára a Misszióstársaság, melynek tagjai először csak a falvakban tartottak népmissziókat, majd távoli országokban is hirdették az evangéliumot. Magyarországon először 1762-ben kezdték meg tevékenységüket a lazaristák, a viszontagságos (egyház)történelem közepette 1926-ban lett önálló magyar tartományuk, központjuk, ahogy ma is, Budapesten, a Ménesi úton volt. 1990-ben a Misszióstársaság Lazaristák visszakapta működési engedélyét, és ezzel együtt három rendházat: Budapesten, Piliscsabán és Szobon. A rend jelenlegi elöljárója: Barta Szabolcs CM. Szintén a magyar tartományhoz tartozik a nagyváradi lazarista rendház. A nagyváradi Csodásérmű Boldogasszony-templomhoz kapcsolódó Szent Katalin-telepi plébániára 2016 augusztusától tértek vissza a magyarországi lazaristák, közös elhatározás és döntés alapján, 19 év távollét után. Itt teljes körű plébániai szolgálatot látnak el a városban már korábban jelen lévő vincés nővérekkel és a püspökséggel együttműködve. Forrás: Misszióstársaság Lazaristák

(asz)

Forrás és fotó: Misszióstársaság Lazaristák/Romkat.ro

Magyar Kurír