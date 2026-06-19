Magyar papoknak tartottak lelkigyakorlatot a római Szent István Házban

Külhoni – 2026. június 19., péntek | 18:18
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Június 15–19-ig, hétfőtől péntekig a római Szent István Ház papok számára szervezett lelkigyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra.

A lelkigyakorlat kísérője Szentmártoni Mihály SJ volt, a római Pápai Gergely egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmélkedések és a személyes reflexió útján.

A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén-bazilikát és a Falakon kívüli Szent Lőrinc-bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak XIV. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának.

A mintegy húszfős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Partiumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre.

A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arcával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket.

A magyar papi lelkigyakorlatos csoport a Szent István Zarándokház bejáratánál

A Szent István Ház a jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban, december 4–6. között világi híveket várnak lelkigyakorlatra, míg 2027. június 14–18. között ismét papok számára szerveznek lelkinapokat Rómában.

Szöveg: Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#lelkigyakorlat #papi hivatás #Vatikán #XIV. Leó pápa

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