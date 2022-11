Magyar szentek és boldogok ünnepe a római Pápai Magyar Intézetben

Németh Norbert a PMI rektora úgy fogalmazott ünnepi beszédében: szentnek lenni nem egyesek kiváltságos feladata, hanem mindannyiunk közös meghívása. Mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy a szentség útján járjunk.

A magyar boldogok és szentek, akiket ma ünneplünk, nem születtek tökéletesnek, ők is olyanok voltak, mint mi, mint mindannyian; olyan emberek, akik mielőtt eljutottak volna a mennyei dicsőségbe, örömökkel és bánatokkal, nehézségekkel és reményekkel teli normális életet éltek. A különbség az emberiség többi részétől abban rejlik, hogy amikor megismerték Isten szeretetét, teljes szívvel, feltételek és képmutatás nélkül követték: életüket mások szolgálatában töltötték, elviselték a szenvedést és a csapásokat, gyűlölet nélkül, a rosszra jóval válaszolva, örömet és békét terjesztve.

Magyarország történetének kezdetén egy szent család példája ragyog előttünk: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg példája olyan elvetett mag, amelyből szentek serege sarjadt ki Pannónia földjén.

Szent Márton püspök liturgikus ünnepnapján arra is emlékeztetett a rektor, hogy egy nemzetek feletti szentre is emlékezünk. Szent Márton Pannóniában született pogány családban, egy római katonatiszt fiaként. Miután megtért és mások szolgálatában élt, a franciaországi Tours püspökévé választották. Életében megvalósította azt, amit emléknapján az evangéliumban olvasunk Jézus szavai szerint: „Amit testvéreim közül a legkisebbek egyikének is tettetek, nekem tettétek” – hangzott el Németh Norbert rektor beszédében.

Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Benoni Ambarus római segédpüspök, az egyházmegyei migrációs iroda igazgatója; Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete; Kovács Ádám, Magyarország quirinális nagykövete; Kudar Gábor, a római Collegium Hungaricum igazgatója és Davide Le Voci torinói közjegyző. Jelen voltak továbbá a pápai egyetemek és kollégiumok rektorai, a PMI Felügyelőbizottságának tagjai, az Intézet hallgatói és munkatársai.

Forrás és fotó: Pápai Magyar Intézet

