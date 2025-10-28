Magyar tagok is részt vettek a Szent Sír Lovagrend szentévi zarándoklatán

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága is képviseltette magát a rend római zarándoklatán, amit október 21. és 23. között tartottak. A világ minden táján működő helytartóságokból összesen 3700 lovag és dáma érkezett az Örök Városba, hogy elnyerje a szentévi búcsút és találkozzék a Szentatyával.

A rend a Katolikus Egyház központi intézményének minősül, melynek feladata a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus intézményeinek fenntartását segíteni.

A rendtagok szentföldi támogatások téren tanúsított helytállását – amelyet, mint a pápa fogalmazott, „csendben, feltűnés és hivalkodás nélkül nyújtotok a Szentföld közösségeinek” – XIV. Leó különösen is megköszönte, amikor október 23-án reggel a vatikáni VI. Pál teremben fogadta a zarándokokat. Majd azzal a buzdítással bocsátotta őket útjukra, hogy „az Egyház ma ismét rátok bízza a feladatot, hogy Krisztus sírjának őrzői legyetek. Legyetek azok bizalomteli várakozásban, buzgó szeretetben és örömteli, lendületes reményben”.

A Szent Sír lovagjai és dámái október 21-én a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, másnap a Lateráni Szent János-bazilikában, a zarándoklat harmadik napján pedig a Szent Péter-bazilikában vettek részt szentmisén, amelyet Fernando Filoni bíboros nagymester celebrált a világ minden tájáról érkezett püspökökkel és papokkal együtt, akik szintén tagjai a rendnek.

Emellett külön imádságra gyűltek össze a Santa Maria Maggiore-bazilikában, a Salus Populi Romani kegykép előtt, illetve a bazilika főoltára alatt őrzött betlehemi jászol ereklyéjénél, ami a bazilikát különösképpen összeköti a Szentfölddel.

A magyarországi helytartóság tizenhat fős csoportja, melynek képviselője a bíboros nagymester liturgikus asszisztenciájában is szerepet kapott, imádkozva kapcsolódott be a szertartásokba, és felemelő módon megtapasztalhatta az Egyház, s azon belül a Szent Sír Lovagrend egyetemességét is.

A magyar lovagok és dámák a rendi zarándoklatot megelőzően jelen voltak Bartolo Longo október 19-i szenttéavatási szertartásán is. A pompeji Mária-kegyhely alapítója ugyanis a Szent Sír Lovagrend tagja volt, és annak első világi szentjeként tisztelik.

Magyarországon egyedül a budapesti Hermina-kápolnában őrzik Bartolo Longo ereklyéjét, amit a helytartóság tagjai külön zarándoklattal hoztak haza tizenöt évvel ezelőtt. Ezért a szenttéavatási szertartással egy időben a Hermina-kápolnában is megemlékeztek az Egyház új szentjéről, akinek ma is aktuális üzenete a rózsafüzér imádságának buzgó végzése, illetve az, amit XIV. Leó pápa ekként fogalmazott meg a szenttéavatási szentmise homíliájában: „Az Úr meghallgat bennünket, úgy ölel át, amilyenek vagyunk, hogy átalakítson bennünket olyanná, amilyen ő maga. Aki viszont elutasítja Isten irgalmát, képtelen marad az irgalomra embertársai iránt.”

Szöveg: Érszegi Márk Aurél OESSH

Forrás és fotó: Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága

