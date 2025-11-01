Magyar társadalmi díjban részesült Kalányos Ottó cigánypasztorációért felelős erdélyi pap

A Highlights of Hungary honlapján közzétett ismertető szerint Kalányos Ottó története a bizonyíték arra, hogy a feltétel nélküli szeretet képes sorsokat formálni. Ma, Csíkszentkirály segédlelkészeként, nemcsak a szószékről hirdeti az evangéliumot, hanem saját életével is tanúságot tesz a bizalom és az elfogadás erejéről.

Gyermekkora nehézségekkel indult: édesanyja a kórházban hagyta, súlyos betegséggel küzdött, és az orvosok is lemondtak róla. A túlélés már önmagában csoda volt. Nevelőszülőkhöz került, majd isteni gondviselés vezette egy szerető családhoz, ahol megtapasztalta azt a feltétel nélküli szeretetet, amely egész életét végigkíséri. „Nem számított, hogy cigány vagyok, vagy milyen gyenge – az anyám a szemembe nézett, és magához ölelt” – meséli ma is hálával.

A papi hivatás gyermekkora óta ott élt benne. Már kisfiúként misézett a csűrben, de a döntés középiskolásként érlelődött meg. Útját sokszor nevelőanyja hitbeli bölcsessége egyengette – olykor szinte titokban terelgetve őt a teológiára vezető ösvényen.

Ma papi szolgálatában különösen fontos számára a roma identitás és a cigánypasztoráció. Gyermekként elutasította gyökereit, de kispapként felismerte: cigányként teremtette a jó Isten, és így kell kibontakoztatnia hivatását. Munkája során az elesettek, a gyermekek, a közösség mellé áll, és segíti őket abban, hogy értékesnek, elfogadottnak érezzék magukat.

Papi jelmondata – „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek” – mindennapi szolgálatának iránytűje. Hiszi, hogy az Egyház nem kirakat, hanem élő, küzdő közösség, amelynek tagjaihoz testvérként kell lehajolni.

Amikor nem a templomban találjuk, Ottó szívesen fotózik, sportol, podcastet készít vagy barátaival van. A közösségi élet éppoly fontos számára, mint a liturgia.

„Élettörténetével és szolgálatával arra tanít: bárhonnan indulunk is, a szeretet, az elfogadás és a hit képes életünk legnagyobb csodáit kibontakoztatni” – olvasható a Highlights of Hungary honlapján.

„Számomra óriási meglepetés és megtiszteltetés, hogy részese lehetek egy olyan díjnak, amely nem sokaknak adatik meg. Hálás vagyok a Highlights of Hungary csapatának, valamint Kapás Boglárkának, hogy felfigyelt rám és jelölt erre az elismerésre. De leginkább anyukámra gondolok most. Ő volt az, aki megtanított hinni, küzdeni, és minden helyzetben emberségesnek maradni. A róla szóló könyv, amelyet szeretettel és tisztelettel írtam, nemcsak az ő életét meséli el, hanem mindazt, amit tőle tanultam – a hitet, a kitartást és a feltétel nélküli szeretetet. Ez a díj számomra az ő emlékének is szól. Hiszem, hogy valahol most is mosolyog, és örül annak, hogy az ő története tovább él, és másokat is erősíthet. Hálásan köszönöm a több ezer szavazatot is!” – írta Kalányos Ottó a Facebook-oldalán a díjjal kapcsolatban.

A csíkszentkirályi segédlelkész posztban is említett könyve Ha te pap leszel, én pápa! címmel jelent meg. Az Egy nevelőanya feltétel nélküli szeretete alcímű kötetből Kalányos Ottó „anyukáját” ismerheti meg az olvasó, illetve azt, hogy a nevelőanya rendíthetetlen hitével, áldozatkészségével miként mutatott példát.

A Highlights of Hungary szervezőinek pénteki közleménye szerint a 25 jelöltre több mint 140 ezer szavazat érkezett Magyarország minden pontjáról és további kilenc országból, olvasható az MTI híradásában. „Fantasztikus évad az idei, rekordszámú szavazattal, rekordszámú megtekintéssel. A Highlights fogadtatása azt bizonyítja, hogy a valóságban sokan vágynak arra, hogy valódi értékeket, valódi, a belsőt fel- és megrázni képes példákat lássanak maguk előtt: a tehetség, a szorgalom, a jóság példáját” – idézi a közlemény Csehi Marianna, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) égisze alatt működő Highlights of Hungary ügyvezetője szavait.

A díjakat az idei évad nagykövetei, Borbás Marcsi, Ember Márk, Kapás Boglárka, Kőnig Róbert és Szabadfi Szabolcs adták át a Budapest Music Centerben megtartott október 30-i, csütörtöki gálán. A nagykövetek a saját hivatásukból, értékrendjükből és élettapasztalataikból kiindulva választották ki azokat a jelölteket, akik történeteikkel hitelesen képviselik a Highlights of Hungary és az MCC szellemiségét.

Az MCC fenntartásában működő misszió célja, hogy rávilágítson a kiemelkedő magyar teljesítményekre, alkotókra és alkotásokra, ezáltal formálva a magyar nagyközönség értékrendjét. Eddig több mint ezer pozitív történet vált ismertté – emelték ki a közleményben.

