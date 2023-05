Magyarok nyerték a legjobb fiatal előadók díját a békéért megrendezett római dalfesztiválon

A Sant’Egidio közösség és a Fiatalok a békéért mozgalom évek óta megrendezi Rómában a zenei maratont a béke, a szolidaritás és a befogadás jegyében. Az esős idő ellenére ötezer néző, főként fiatalok töltötték meg a teret a kora délutáni óráktól, hogy részt vegyenek a verseny döntőseinek előadásán, majd a híres olasz pop- és rockegyüttesek koncertjén. A Piazza del Popolón számos ismert művész követte egymást a színpadon – Fiorella Mannoia, a Sanremói dalfesztivál harmadik helyezését elnyert Mr.Rain, Irene Grandi… – és intézett a közösséggel együtt felhívást a kormányokhoz: hagyják abba a fegyverkezést, nyissanak béketárgyalásokat, és folytassák az ukrán lakosság humanitárius segélyekkel való támogatását.

Blues For A Better Place – ez volt a címe a magyar fiatalok dalának, amelyet maguk írtak és hangszereltek, és amelynek előadására nagy izgalommal készültek, hiszen nem mindennapos lehetőség Róma egy gyönyörű, központi terén ezrek előtt fellépni. A Dudes for Peace zenekar tagjai a közös zenélés mellett azon is igyekeznek, hogy gesztusaikkal, kezdeményezéseikkel valóban jobb hellyé tegyék a világot. Saxon Hunor, aki Marosz Ajnával együtt a vokált alkotta, elmondta: a daluk arról szól, hogy segítsenek azoknak, akiknek erre szükségük van, és ezáltal teremtsenek egy jobb világot magunk körül, illetve tegyék jobbá az egész világot.

A versenydalt Szőke Márk írta és hangszerelte, aki a zenekar létrehozásában is főszerepet játszott. A legtöbben az osztálytársai, a Szent Gellért iskolába járnak. Sajátos a zenekar összeállítása, mert a fő rendezőelv a barátság volt. Az alapján született a hangszerelés, hogy kik voltak azok a barátok, akik Márk szervezésében szívesen játszottak együtt: így lett négy fuvola, három gitár, egy ukulele, egy basszusgitár, egy zongora – amelyen ő játszik –, dob és két vokál. A dal alapvetően egy 12 ütemes blues, de viszonylag gyors tempójú és vidám hangulatú, tele van reménnyel és nagyon dallamos.

Szefcsik Boldizsár, a dobos a Kodály Zoltán Kórusiskola diákja és jazzdobosnak tanul, Márk óvodástársa volt, és az interneten beszélgetve derült ki, hogy mindketten szeretik és tanulják a jazzt. Elmondta, hogy amikor Márk felhívta a verseny hírével, nagyon örült a lehetőségnek és szimpatikusnak találta a társaságot is, akik tagjai a Youth for Peace mozgalomnak. Tetszett neki, hogy fiatalok ennyire aktívan küzdenek a békéért és össze tudnak fogni. Hozzátette, hogy a fellépők között sokan sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeztek náluk, ezért külön öröm, hogy díjat is kaptak.

Sembery Rudi basszusgitáron játszik, hatalmas élmény volt számára ekkora közönség előtt a Piazza del Popolo színpadán játszani, híres olasz énekesek, együttesek mellett.

Nagy Júlia, aki fuvolán játszott, a Fiatalok a békéért mozgalom aktív tagja Pécsen. Megosztotta, hogy a csoport olyan fiatalok baráti közössége, akik a békét szeretnék építeni a világon: segítenek a szegényeknek, menekült gyerekeknek, együtt nevetnek az intézetben élő idősekkel, szebbé téve a napjaikat. Az alkalmaikon, amelyeket béke iskolájának neveznek, olyan gyerekekkel találkoznak hétről hétre, akiknek nincs könnyű életük: ukrán és más menekült gyerekekkel, szegény családok gyerekeivel, játszanak, énekelnek, táncolnak, együtt uzsonnáznak, így teremtik meg velük a barátságot.

A fiatalok számára nagy öröm, hogy együtt zenélhettek Rómában, ekkora közönség előtt. Tervük, hogy egy jó minőségű stúdiófelvételt készítsenek a dalból. A hétköznapjaikban pedig, ahogyan a daluk is mondja, szeretnék jobb hellyé tenni a világot, erősítve a barátságot egymással és a szegényekkel.

Forrás: Sant'Egidio közösség

Fotó: Youth for Peace; Sant'Egidio

Magyar Kurír