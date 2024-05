Magyarországért imádkoztak a cseh-morva kocliřovi zarándokközpontban

A koclířovi zarándokhely szívében található Capelinhát a fatimai jelenések helyén álló Jelenések kápolnája hiteles másaként szentelték fel 2023. szeptember 2-án a közép-kelet-európai nemzetek képviselőinek jelenlétében. Magyarországot a felszentelési ünnepségen Varga Lajos váci segédpüspök képviselte.

A közép-kelet-európai Jelenések kápolnájában tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Jude Thaddeus Okolo, Csehország apostoli nunciusa volt, koncelebrált Jan Vokál Hradec Králové-i megyéspüspök, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából Balga Zoltán, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosa. Az ünnepre a prágai magyar plébánia Rózsafüzér Társulatának tagjai is elzarándokoltak.

A zarándokközpont az 1990-es évektől fogadja a Fatimai Szűzanya tisztelőit és szolgálja a csehországi, illetve közép-európai lelki megújulást. A rendszeres ima- és szentmisealkalmakon nagy számban gyűlnek össze a cseh, szlovák, lengyel, német és immár magyar zarándokok is. Az év folyamán a zarándokközpont életében a legjelentősebb ünnepi alkalom a május 13-i Szűzanya ünnep, amit az is jól mutat, hogy a szentmise főcelebránsa ezúttal is Jude Thaddeus Okolo volt.

A napot közös szentségimádás nyitotta, melynek végén Balga Zoltán atya a magyar egyház történetével, jelenével, kihívásaival ismertette meg a zarándokokat. Ezután ünnepi körmenetben, a nemzeti zászlók kíséretében vitték a Fatimai Szűzanya szobrát a dombon álló Capelinhába.

Ezt követően a visegrádi országokért, köztük kiemelten Magyarországért imádkozták a rózsafüzért a jelenlévők. Minden tizedet más-más nyelven imádkoztak elő, így magyarul, csehül, szlovákul és lengyelül. A szentmise bevezetőjében köszöntötték a nunciust és püspököket, illetve a magyar katolikusok képviseletét ellátó Balga Zoltánt, aki cseh nyelven tolmácsolta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetét. A szentmise szándékán túl a könyörgésekben is kérték a Teremtő áldását és kegyelmeit Magyarországnak, a magyar Egyháznak, illetve valamennyi magyar hívőnek. A szentmise végén Jude Thaddeus Okolo megáldotta a jelenlévőket Szent Ferenc és Jácinta, a fatimai látnok gyermekek ereklyéivel.

Májustól októberig minden hónap 13. napján a koclířov-i cseh-morva Fatima zarándokközpont különleges vendégeket fogad. Májusban Magyarország nyitotta a sort, júniusban Lengyelországot, júliusban Ausztriát, augusztusban pedig Szlovákiát ajánlják majd a Szűzanya oltalmába a zarándokok.

Szöveg: Veres Gergő

Forrás és fotó: Prágai Magyar Katolikus Plébánia



Magyar Kurír