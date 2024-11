Magyarországra látogatott a Los Angeles-i kopt ortodox püspök

A magas rangú vendégek Ava Giovanni, Közép-Európa kopt püspöke meghívására érkeztek Magyarországra. A látogatók megtekintették a Sziklatemplomot, a kolostort, az ott található szent ereklyéket, képeket, szobrokat és kegytárgyakat. Nagy lelkesedéssel és tisztelettel hallgatták meg a pálos rend és a Sziklatemplom történetét.

Az ő személyük több szempontból nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen Egyiptomban a menekülő szent családot a koptok fogadták be. A pálosok pedig a kopt remetét, Remete Szent Pált választották közösségük névadójának, ezért a kopt keresztények a pálos rend mindenkori szerzeteseit és a hozzájuk tartozó világiakat Remete Szent Pál lelki gyermekeinek és saját lelki testvéreiknek tekintik.

A kolostorlátogatás keretében böjti – hús- és tejmentes – ebédre is sor került a kolostor étkezőjében. Az ebéd alatt fontos beszélgetésre nyílt lehetőség.

Szóba jöttek az ortodox egyházhoz kapcsolódó és az évszázadok során felmerült főbb teológiai kérdések, például a miafizitizmus kérdésköre. A miafizita egyházak az első három egyetemes zsinatot ismerik el. Számukra lényeges hittétel, hogy Jézus Krisztus a megtestesült Ige, teljesen Isten és teljesen ember, összekeveredés nélkül. Az erről való további beszélgetések a jövő szempontjából fontos lehetőségeket tartogatnak.

A kérdésre, hogy mit tanácsolna nekünk, Szerapion metropolita a szerzetesi erényekről beszélt némileg részletesebben: a szegénységről, a tisztaságról és az engedelmességről, amelyek a természeti ember három alapkésztetésének megfékezésére irányulnak, ellenpontozva azokat. Ezek a bírvágy, a kéjvágy és a hatalomvágy, minden romlás forrásai. Szerapion atya külön kitért a tisztaságra a világiak szempontjából: a tisztaság számukra a házasságon kívüli bármilyen fajta kéjvágy legyőzését jelenti, akár a virtuális térben is. A szegénységnek pedig nem az a lényege, hogy mije van az embernek, hanem az, hogy hogyan jut hozzá és hogyan bánik vele. Az engedelmességről szólva elmondta, hogy a mai világban az egyik legnagyobb baj, hogy nagyon kevés a hiteles tekintélyű személy, pedig a nekik való engedelmesség révén sok bűn és szenvedés megelőzhető lenne. A régi atyák elbeszélése szerint ők is a lelki atyáknak való engedelmességnek köszönhetően tudtak megmaradni évszázadokon keresztül.

Külön érdekesség, hogy a Los Angeles-i metropólián rendszeresen bentlakásos lehetőséget biztosítanak a komolyabban érdeklődők számára a szerzetesi élet gyakorlására, a világiaknak pedig arra, hogy különböző témákhoz kapcsolódó lelkigyakorlatokon vehessenek részt, amelyek nyomán aztán hivatások is születnek.

A vendégek örömmel üdvözölték, hogy Remete Szent Pál rendjéhez is kapcsolódnak elkötelezett világiak, akik szolgálatukat szeretetből, felajánlásból végzik. Kifejtették: így az intézményesülés idejéből újra visszatérhetünk az első évszázadok hangulatához, ahol nem a forma határozza meg a tudatot. A szerzetesi hivatások továbbra is nélkülözhetetlenek, sőt a szerzetesek istenszolgálata a világban élő családosokkal, a belső szellemi harcot vállaló, megváltást és gyógyulást keresőkkel együtt lesz teljes, mert Isten a családosokat is hívja, és mert a családosokon is múlik, hogy milyen világban élünk.

Mindebben Puskás Antal tartományfőnök szavai is visszacsengtek, aki a nemrégiben megrendezett Pálos Rend – múlt, jelen és jövő konferencián ugyanennek fontosságáról mint a jövő zálogáról beszélt.

Sokatmondó olvasmány lehet Johannes Cassianus 4–5. századi remete munkája, aki elment Egyiptomba a sivatagi atyákhoz, és feljegyezte tanításaikat. Valamennyiünk számára lényeges, hogy mindenki önmagán belül vívja meg saját csatáit, Jézus Krisztus megváltó szeretetének jelenlétében.

A vendéglátók örömmel nyugtázták, hogy a történelem bonyolult kétezer éve után Istennek változatlanul ugyanaz a szándéka, amit az ortodox és a katolikus szerzetesrendek vezetői is meghallanak: „Nyissátok ki a kolostoraitok kapuit a világiak előtt!”, s ami mindannyiunk örömére ott is, itt is megtörténik.

Szöveg: Gesztelyi-Nagy Judit

Fotó: Fejér László

Forrás: Magyar Pálos Rend



Magyar Kurír