Máltai jótékonysági koncert Rúzsa Magdival és Balázs Jánossal a hátrányos helyzetű tehetségekért

A Máltai Jótékonysági Koncerten színpadra lép Rúzsa Magdi Prima Primissima- és Máté Péter-díjas énekesnő, Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Máltai Szimfónia ösztöndíjasokból álló Gypsy JamMal együttes, valamint a Máltai Szimfónia országos nagyzenekara. Szeptember 30-án este a MOM Kultban a zenei műfaji sokszínűség jegyében elhangzanak népdalok, cigány énekek, megzenésített versek, sanzonok, jazz feldolgozások és klasszikus zenei átiratok is. A koncertet szervező Magyar Máltai Lovagok Szövetsége a rendezvény teljes bevételét a Máltai Szimfónia Ösztöndíj Program számára ajánlja fel, hogy minél több tehetséges, de nehéz sorsú fiatal továbbtanulását segítsék.

A Máltai Szimfónia foglalkozásokon az elmúlt tanévben országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt. A zeneoktatás itt nem a hagyományos módon, hanem a Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott speciális módszertan szerint zajlik. A hangsúly a zenei élményen és a közösségépítésen van: a program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket sikerélményhez juttassa, növelje az önbizalmukat, és megtanítsa őket alkalmazkodni és kapcsolódni egymáshoz.

Habár a Máltai Szimfónia program célja nem a tehetségkutatás, a kiemelkedően jó zenei képességekkel rendelkező gyerekeket az általános iskola befejezése után is segíti. Azokat, akik úgy döntenek, hogy zenei középiskolában folytatják a tanulmányaikat, a program ösztöndíjjal és mentorálással támogatja, valamint fellépési lehetőségeket is szervez a számukra. A Máltai Szimfóniának jelenleg kilenc ösztöndíjas diákja van, de számuk, ha az anyagi források is lehetővé teszik, a következő években megduplázódhat. A Máltai Jótékonysági Koncert teljes bevétele az ő ösztöndíjukhoz járul hozzá.

„Egy kistelepülésen élő, halmozottan hátrányos helyzetű 14 éves gyereknek hatalmas változás, amikor úgy dönt, beköltözik egy nagyvárosi kollégiumba, hogy profi zenész válhasson belőle. Mi mellettük állunk, lelkileg és anyagilag egyaránt támogatjuk őket ezen a nehéz úton. Ösztöndíjasaink jelenleg Budapesten, a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskolában tanulnak. Belőlük alakult meg Gypsy JamMal együttes, akik a szeptember 30-i jótékonysági koncerten is színpadra lépnek” – mondta el Nagy Kálmán, a Máltai Szimfónia Program vezetője.

„A Máltai Szimfónia Ösztöndíj Program hátrányos helyzetű fiatalokat támogat. Öröm részt venni ezen a jótékonysági koncerten. Mindig fontos volt számomra, hogy segítsek és nemes cél mellé álljak. Annak idején én is kaptam támogatást másoktól, folyamatosan érzem, hogy visszafelé is kell adnom. A fiatalok oktatása mindennél fontosabb, az ifjú zenészek számára egy kitörési lehetőség, a tehetség szárnyra kap, tud nagyon előre vinni, nem az számít honnan indul, hanem az, hogy hova tart” – hangsúlyozta Rúzsa Magdi Prima Primissima- és Máté Péter-díjas énekesnő.

„A Magyar Kultúra Nagyköveteként szeretettel fogadtam a Máltai Szimfónia felkérését, hogy Rúzsa Magdival álljunk a program tevékenysége mellé és vegyünk részt egy jótékonysági koncerten. A zene ereje képes minden emberben szeretetet és békét teremteni, társadalomformáló ereje pedig felbecsülhetetlen. Isten éltesse mindazokat, akik a zenét művelik és továbbadják a tudást a fiatal generáció számára. Missziós tevékenységükhöz sok sikert, erőt és kitartást kívánok” – mondta a koncert kapcsán Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.

A Máltai Jótékonysági Koncertre jegyet váltani a www.maltakoncert.hu weboldalon lehet.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír