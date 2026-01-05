Már lehet jelentkezni a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseire

Hazai – 2026. január 5., hétfő | 9:00
1

December 18-án megjelent az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztató, és elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. Az alábbiakban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő: 2026. február 15.

A 2026/2027. tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak:

osztatlan képzések és alapszakok (a szak megnevezésére kattintva bőven információ is elérhető):

– teológia
hittanár–nevelőtanár
hittanár–nevelőtanár – közismereti szakos tanár
katolikus szociális munka
katolikus közösségszervező
kántor
katekéta – lelkipásztori munkatárs

mesterszakok:

– pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok
keresztény egyház- és művelődéstörténet
rövid ciklusú hittanár–nevelőtanár
licencia

Az osztatlan hittanár–nevelőtanár – közismereti tanár szakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést!

A főiskola minden nappali tagozatos képzésére 2026. február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján, amely IDE kattintva letölthető.

A papnövendékek számára szintén 2026. február 15. a jelentkezés határideje. Számukra a jelentkezés feltételei ITT olvashatóak.

Adat- és sorrendmódosításra, a dokumentumok feltöltésére/pótlására (a felvi.hu-n jelentkezők részére) 2026. július 7-ig van lehetőség.

Az e-felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni.

A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu e-mail-címen.

Forrás és illusztráció: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

#görögkatolikus #ifjúság #oktatás-nevelés

