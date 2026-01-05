Már lehet jelentkezni a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseire

A 2026/2027. tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak:

osztatlan képzések és alapszakok (a szak megnevezésére kattintva bőven információ is elérhető):

– teológia

– hittanár–nevelőtanár

– hittanár–nevelőtanár – közismereti szakos tanár

– katolikus szociális munka

– katolikus közösségszervező

– kántor

– katekéta – lelkipásztori munkatárs

mesterszakok:

– pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

– összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok

– keresztény egyház- és művelődéstörténet

– rövid ciklusú hittanár–nevelőtanár

– licencia

Az osztatlan hittanár–nevelőtanár – közismereti tanár szakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést!

A főiskola minden nappali tagozatos képzésére 2026. február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján, amely IDE kattintva letölthető.

A papnövendékek számára szintén 2026. február 15. a jelentkezés határideje. Számukra a jelentkezés feltételei ITT olvashatóak.

Adat- és sorrendmódosításra, a dokumentumok feltöltésére/pótlására (a felvi.hu-n jelentkezők részére) 2026. július 7-ig van lehetőség.

Az e-felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni.

A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu e-mail-címen.

