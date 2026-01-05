Már lehet jelentkezni a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseire

A 2026/2027. tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak:
osztatlan képzések és alapszakok (a szak megnevezésére kattintva bőven információ is elérhető):
– teológia
– hittanár–nevelőtanár
– hittanár–nevelőtanár – közismereti szakos tanár
– katolikus szociális munka
– katolikus közösségszervező
– kántor
– katekéta – lelkipásztori munkatárs
mesterszakok:
– pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
– összehasonlító vallástörténet – alkalmazott kulturális tanulmányok
– keresztény egyház- és művelődéstörténet
– rövid ciklusú hittanár–nevelőtanár
– licencia
Az osztatlan hittanár–nevelőtanár – közismereti tanár szakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést!
A főiskola minden nappali tagozatos képzésére 2026. február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján, amely IDE kattintva letölthető.
A papnövendékek számára szintén 2026. február 15. a jelentkezés határideje. Számukra a jelentkezés feltételei ITT olvashatóak.
Adat- és sorrendmódosításra, a dokumentumok feltöltésére/pótlására (a felvi.hu-n jelentkezők részére) 2026. július 7-ig van lehetőség.
Az e-felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni.
A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmanyiugyek@szentatanaz.hu e-mail-címen.
Forrás és illusztráció: Miskolci Egyházmegye
Magyar Kurír
