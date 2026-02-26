Már lehet jelentkezni a XXVII. Márton Áron-zarándoklatra

Egy ilyen program lehetőséget nyújt arra, hogy a zarándok ezt a „szent” utazást és az azon elimádkozott különféle imákat a számára fontos lelki célok megvalósulására ajánlja fel a mindenható Istennek. A Márton Áron-zarándoklatoknak mindenkori célja a tudás gyarapítása, a krisztusi életet és keresztutat megjáró nagy püspök életállomásainak megtekintése és az alapvető információk megszerzése is. A zarándoklatok során meglátogatják szülőhelyét, papi szolgálatának egyes színhelyeit, a püspöki székhely városát, keresztvállalásának megdöbbentő és elgondolkodtató helyszíneit.

A XXVII. Márton Áron-zarándoklatot Obermájer Ervin viceposztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa vezeti április 9–11. között. Jelentkezni addig lehet, amíg a helyek be nem telnek. Jelentkezés Ferencz Kornéliánál a +40 726 107 002-es telefonszámon.

A zarándoklat útvonala: Csíkszereda–Csíkszentdomokos–Gyergyószentmiklós–Szászrégen–Máramarossziget–Dés–Kolozsvár–Gyulafehérvár–Csíkszereda. Az autóbusz a zarándoklat elején felveszi az útba eső zarándoktársakat.

Minden kedves régi és leendő zarándoktársat imádságos lélekkel és szeretettel várnak a szervezők.

Forrás és fotó: Márton Áron Zarándoklatok Facebook-oldal/Romkat.ro

Magyar Kurír