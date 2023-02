Márciusban indul a Pázmány Szenior Egyetem tavaszi szemesztere

Az érdeklődők egyszerre több kurzusra is jelentkezhetnek: irodalom (hibrid: jelenléti és online formában); művészettörténet; történelem; filozófia; interdiszciplináris kurzus (online). Az oktatók ábrákkal gazdagon illusztrált előadásai körülbelül hatvan percesek.

Az irodalmi kurzust hibrid módon hirdették meg, vagyis jelenléti és online részvételre is lehetőség lesz. Az erre a kurzusra beiratkozott hallgatók az előadást követő héten megkapják az előadás online felvételét. Emellett az előadás napján személyesen is jelen lehet lenni és ott kérdéseket is feltenni. A téma a krimi irodalomtörténete, műfaji alakváltozatai az ókortól napjainkig, természetesen nem kihagyva a világszerte népszerű skandináv krimiirodalmat. Előadóink Pataki Elvira, Horváth Géza, Domsa Zsófia, Horváth Kornélia, Tóth Ágnes és Mátyus Róbert egyetemi oktatók.

A művészettörténeti kurzus a Budai Vár történetét veszi végig. A Budai Vár évszázadai méltán formálnak jogot a kitüntetett figyelemre, hiszen szemünk előtt alakul újjá a történelmileg kiemelt fontosságú fővárosi negyed. A félév során a középkort Szakács Béla Zsolt, a Pázmány BTK Művészettörténet Tanszékének habilitált docense, az újkort Rozsnyai József adjunktus idézi fel előadásaiban, illetve Farbaky Péter, a barokk freskófestészet neves szakértője egészíti ki a kurzust.

A történelmi kurzuson Nagy-Britannia áll a figyelem középpontjában. Témája, hogy hogyan jutott el a vezető világhatalmi státusz elvesztéséig és a Brexitig a kelták, dánok, normannok és angolszászok földje, Nagy-Britannia. Az 1600 évet felölelő szigetországi túrán Pintér Károly intézetvezető docens, valamint Karáth Tamás és Földváry Kinga egyetemi docensek kalauzolnak végig.

A filozófia világa iránt érdeklődők tavasszal abba pillanthatnak bele, hogy hogyan ostromolták a klasszikus filozófia védműveit az akadémiai körökön kívülről érkező, forradalmi gondolkodók a 19. században. Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer mind megkérdőjelezte az észbe vetett feltétlen hit és az optimizmus legitimitását, és egy új világlátás hírnökeiként léptek fel, melyben a világ és a tényleges élet irracionalitásának a gondolata különös hangsúllyal jelentkezett. Czakó István, a Filozófia Tanszék habilitált docense vezeti végig az érdeklődőket Heidegger és Sartre korszakáig.

Pázmány Péter hitújító munkásságát, lelkiségi irodalmi szerepét a bölcsészettudományi karon külön kutatócsoport vizsgálja. A PPKE-ELTE Barokk Lelkiség és Irodalom Kutatócsoport irodalmár szakértői (Hargittay Emil, Ajkay Alinka, Báthory Orsolya, Maczák Ibolya, Tüskés Anna és Bajáki Rita) az esztergomi érseki székig eljutott nagy szónokot, a rekatolizáció meghatározó alakját idézi meg az interdiszciplináris előadássorozaton.

A PSZE tavaszi szemesztere a művészettörténet kurzus első előadásával, március 1-jén kezdődik. A jelentkezési határidő február 24.

Jelentkezési lap, valamint további részletek a kurzusról ITT találhatók.

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Fotó: Pázmány Szenior Egyetem Facebook-oldala

Magyar Kurír