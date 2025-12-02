Márfi Gyula érsek hálát adott püspöksége harminc évéért

Márfi Gyula a szentmise elején külön köszöntötte az egyházi, világi vezetőket, valamint a szívének oly kedves híveket. Visszaemlékezett a harminc évvel ezelőtti kinevezésére, az elmúlt évek történéseire.

Székely János szombathelyi megyéspüspök, utalva arra, hogy az emeritus veszprémi érsek mennyire szereti a verseket, három adventi költeményt idézett fel szentbeszédében, és ezekre építette elmélkedését.

Advent arra hív, hogy álljunk meg. Nézz fel az égre, nyisd ki a szívedet az ég felé, és másképpen indulj tovább. A pap, a püspök, az érsek is ennek a titoknak a szolgája – fogalmazott Székely János. – A pap a legfontosabbat teszi, hordozza azt a titkot, amely az emberi életet valóban emberhez méltóvá teszi. Hordozza azt a fényt, amely mutatja, hogy nem a semmiből a semmibe tart az emberi élet. A létünknek van oka. Addig ember az ember, amíg vannak ünnepei.

A szombathelyi megyéspüspök hálát adott Márfi Gyula életéért, derűjéért, a szegények iránti szeretetéért, kiemelve, hogy az érsekből mindig derű árad, jó érzés a közelében lenni. Az öröm Isten tulajdonsága. Isten boldog, az emberi világ sebzett. Sehol máshol nincs annyi öröm a bibliában, mint Jézus születése körül. „Érsek atya karácsonyi ember, öröm vele találkozni” – fogalmazott a főpásztor.

Jászol és kereszt. Isten stílusának a két leghatalmasabb szimbóluma: a jászol alázata, a kereszt önfeláldozása. Isten titka, szíve tárul fel – fogalmazott Székely János. – A kegyelem hatalmas folyója, amely elindul Betlehemben, kiárad a keresztre. A pap ettől a titoktól megérintett ember. A papban van valami a gyermek derűs egyszerűségéből és az idős ember bölcs derűjéből is. A pap mintha átugraná az élet középső szakaszát, Isten szeretetétől betöltött ember, puszta lényével hirdeti, hogy Isten valóság, mindannyian Isten szeretett gyermekei vagyunk.

A szentmise záróáldása előtt Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek kifejezte háláját mindazoknak, akik ezen a szentmisén jelen voltak, és vele ünnepeltek.

Forrás, fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

