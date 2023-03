Mária evangéliuma csendült fel a budapest-terézvárosi templomban

Nagyböjt harmadik hetében sajnálatos dolog történt a templomban – tudatta szerkesztőségünkkel Horváth Zoltán protonotárius kanonok, esperes, plébános. – Valaki ellopta a Kármelhegyi Boldogasszony fából készült szobrát, amelyet a hívek is és a templom látogatói is nagyon szerettek. „Egy édesanya évekkel korábban a szobor előtt imádkozva kérte Jézus édesanyjának közbenjárását és segítségét, mert hosszú ideje eredménytelenül vágytak gyermekáldásra férjével. A Szűzanya pedig meghallgatta az imát, és megsegítette őket. Azóta az édesanya már kisfiával a karján jár a Teréz-templomba hálát adni, akit éppen úgy tart a kezében, ahogyan a Kármelhegyi Boldogasszony a kis Jézust” – mondta el a plébános.

Március 10-én azonban egészen másként volt jelen a Szűzanya Szent Fiával a Szent Teréz-templomban. Az előadás a nagyböjtben különösképpen is mély lelki élményt jelentett a közönségnek: az ének és a zene, az evangélium és az írói fantázia révén a hallgatóság még inkább átérezhette Jézus és édesanyja bensőséges kapcsolatát.

Mária szerepében Sáfár Mónikát, Jézusként Sasvári Sándort hallhatta a közönség, János evangélistát pedig maga a zeneszerző, Tolcsvay László alakította. Tóthné Mózer Annamária vezényletével közreműködött a Rotunda Énekegyüttes.

A templomban az előadást megelőzően keresztutat tartottak, amelyet a felnőttek hittancsoportja vezetett, majd szentmisét mutattak be, a homíliát Farkas Ferenc káplán mondta.

A zenemű előtt Horváth Zoltán plébános megosztotta a jelenlévőkkel, hogy az ő szívéhez is különösképpen közel áll a rockopera, ugyanis 1991-ben, amikor a Madách Színházban először állították színpadra, az azóta elhunyt édesanyjával látta a darabot, akit akkor mélyen megérintett a mű, amely arról is szól, Mária hogyan engedi el a Fiát, hogy mások szolgálatára adja. Hiszen azok az édesanyák is hasonlót élnek át, akik a család helyett a papságnak „engedik át” fiaikat.

„A mű hatalmas sikert aratott, a közönség vastapssal, állva követelt ráadást. Minden emberhez közel áll a családja, de egy fiúhoz talán éppen az édesanyja a leginkább, s így volt ez Jézus és Mária esetében is” – fogalmazott az előadás kapcsán Horváth Zoltán.

Forrás: Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia

Fotó: Nagy Lajosné

Magyar Kurír