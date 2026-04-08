Mária Fiai nagyszombaton is TÉRdeplő rózsafüzért imádkoztak

Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, határokon innen és túl, például Csíksomlyón, de más nemzetek fiai is szerte a világban, többek között Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában. Térképen ITT láthatók azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként magyar férfiak imádkozzák a szentolvasót. Az alkalomról készült videó alább megtekinthető.

Hívják, buzdítják a férfi testvéreket, hogy a helyi plébániákon indítsanak havonta férfi rózsafüzér imaalkalmakat, lehetőleg – nem kizárólagosan – minden hónap 3. hetében. Köszönettel veszik, ha egy-egy rózsafüzért imádkozó helyi férficsoport elindulásáról értesítést küldenek e-mailben.

A Mária Fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához.

A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren! – írják a felhívásban.



A szervezők bíznak abban, hogy sikerül egyre jobban benépesíteni imádkozó férfi testvérekkel a Szent István teret, ezért különösen is kérik Mária Fiait, hogy jöjjenek, és hozzanak magukkal legalább még két imádkozó testvért minden egyes alkalommal, hogy megvalósulhasson az elsőszombati szentolvasó imádság ezer térden álló férfi imádsága által a Szent István téren, valamint lángra lobbanjon egyre több városban, településen a férfiak szívében a bátor, tanúságtevő imádság és kegyelem lángja.



A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalma május 2-án lesz a Szent István-bazilika előtti téren. Ez alkalommal tartják a férfiak ünnepi rózsafüzér-körmenetét is, melynek során kihirdetik Mária Szeplőtelen Szíve győzelmének ünnepét és tanúságot tesznek a szentolvasó ima erejéről, a Szűzanya tiszteletéről és szeretetéről. Az ünnepség várhatóan szentmisével zárul, melyet a férfiak kegyelmi megújulásáért, Máriával való kegyelmi kapcsolatuk elmélyítéséért ajánlanak fel. Az alkalom várhatóan 9.45-től 14 óráig tart majd. A részvételi szándékot, kérik, jelezzék a Facebook-eseménynél.



Kérik a plébánosokat, hogy április utolsó hétvégéjén hirdessék az alkalmat, és jöjjenek el a plébániai férfi testvérekkel együtt imádkozni, ilyenformán lehet ez a plébániai férfiak zarándoklata Mária lábaihoz, az igazi fiúság és férfiasság példáját adó Szent István királyunk nyomdokain.



Mária Fiaiként kapcsolódnak a január 1-jétől induló engesztelő imamozgalomhoz a Szent Anna-réten, a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnánál, vállalva egy óra imádságot a hónap folyamán, amiről bővebb információk ITT érhetők el.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír