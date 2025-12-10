Mária a tisztaság, a befogadás Anyja – A szeplőtelen fogantatás ünnepe Veszprémben

A szentmise elején Szent Lukács evangéliumából hangzott el az angyali üdvözlet története. A Gábor angyal által elhozott isteni üzenet egyszerre világít rá Isten hűségére és Mária alázatos, engedelmes szívére: „Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél… Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint.” Ezzel a hittel és készséggel nyitotta meg Mária a történelem útját Krisztus előtt, engedve, hogy Isten üdvözítő terve testet öltsön benne.

Prédikációjában Udvardy György érsek kiemelte: a szeplőtelen fogantatás ünnepe a megváltás misztériumának első látható jele. Mária élete első pillanatától fogva – Fiának érdemei által – mentes volt az áteredő bűntől és minden személyes bűntől. Isten így készítette elő azt a tiszta teret, ahol az Örök Ige testet ölthet.

Hogyan történt mindez? – kérdezi Mária, és kérdezzük mi is. A hit útját mindig kíséri a vágy, hogy megértsük Isten tetteit. „Hogyan fog mindez történni?” – kérdezi Mária. A kérdés bennünk is ott él: Hogyan lehetséges a megváltás? Hogyan tapasztaljuk Isten igazságát, hűségét, irgalmát a bűnnel terhelt világban? A válasz nem teljesen érthető meg emberi logikával – hangsúlyozta a veszprémi érsek. – A megváltás titka Isten csendes, észrevétlen munkálkodása a történelemben és a szívünkben.

„Bízunk az Istenben, akiről valljuk, hogy közelít az emberhez. A teremtésben, a próféták szavában, a szövetségben és beteljesítő módon Jézus Krisztusban mutatja meg hűségét.”

A homília középpontjában Mária személye állt. Mária a tisztaság, a befogadás és a remény Anyja. Ő az, aki tisztaságában, szelídségében és alázatos bizalmában valóságosan befogadta Isten Igéjét, hordozta, majd a világnak adta Jézus Krisztust. Egyházunk Máriára úgy tekint, mint az Igére figyelő szívre, az Egyház Anyjára, a remény Anyjára, a hívő ember példaképére, menedékre és oltalomra, aki Krisztus felé irányít bennünket.

„Legyen úgy, ahogy Te akarod” – a keresztény élet modellje ez. A főpásztor rámutatott: Mária igenje a keresztény ember útja is. Akkor is kimondjuk: „Legyen meg a Te akaratod”, amikor körülményeink, nehézségeink, életünk sötétebb pillanatai nem érthetők teljesen. A hit nem értés, hanem bizalom. Példaként áll előttünk Boldog Bódi Mária Magdolna is – tette hozzá a főpásztor.

Homíliájában Udvardy György érsek kiemelte, hogy a nemrég boldoggá avatott Boldog Bódi Mária Magdolna Mária-tisztelete, imádságos lelkülete, az önátadásra való készsége és vértanúsága ma is ragyogó példa az Egyház számára. Tudatosan kereste Mária közelségét, tanulmányozta életét, küzdelmei között pedig a rózsafüzér imádságban talált kapaszkodót. Fiatal lányokat bátorított arra, hogy Máriától tanulják a Krisztus felé irányuló életet.

Mária ünnepe a bizalom és az isteni hűségben való megnyugvás – fogalmazott a főpásztor. – A szeplőtelen fogantatás ünnepe nem csupán Máriáról szól, hanem rólunk is. Arról, hogy Isten a bűn ellenére is hűséges, irgalmas és üdvösségünket munkálja. Akarjuk-e befogadni kegyelmét? Megnyitjuk-e szívünket az ő Igéjére? Vágyunk-e úgy élni, ahogyan Mária élt: tisztán, engedelmesen, Krisztust hordozva? Az ünnep arra hív, hogy adventi utunk során merjünk bízni Isten titokzatos, de mindig szeretetteljes működésében, és készítsük szívünket Krisztus érkezésére.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

