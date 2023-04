Mária-zarándoklatokat szerveznek májusban a Vatikáni Kertekben

Május 3. és 31. között minden szerdán, a pápa heti általános kihallgatásainak végén, és minden szombaton lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők csatlakozzanak ehhez a különleges Mária-zarándoklathoz a pápai kertek botanikai és művészeti csodái között. A kertek egykor a pápák rövid pihenésére fenntartott helyek voltak. Ma a nyilvánosság előtt is nyitva állnak.

A kezdeményezés értékes lehetőséget kínál, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megcsodálják, hogyan tisztelték a pápák az idők során Szűz Máriát ebben az egyedülálló kertben, amelyet az ima és a szemlélődés helyeként alakítottak ki. Számos Szűz Mária-ábrázolás díszíti a különböző ösvényeket a világ minden tájáról, a legrégebbi, a Lourdes-i Boldogasszony a francia eredeti hű másolata, a legújabb egy latin-amerikai alkotás.

Megtekinthető többek között a Ferenc pápa számára oly kedves Fatimai Szűzanya és Guadalupei Szűzanya szobra is. Ez a látogatás mindenki számára nyitott, beleértve a gyermekes családokat is, de javasolják, hogy hatévesnél idősebb gyermekekkel csatlakozzanak. Az olasz vagy angol nyelvű tárlatvezetések teljes mértékben elérhetőek az érzékszervi, mozgásszervi és értelmi fogyatékkal élők számára is.

Az idegenvezetést az education.musei@scv.va e-mail-címen lehet lefoglalni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír