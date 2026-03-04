Mariano Crociata COMECE-elnök a közel-keleti háborús helyzet eszkalációjáról

A COMECE Állandó Bizottságának mai megbeszéléseit követően szeretném kifejezni legmélyebb aggodalmamat az Iránban és a Közel-Keleten tapasztalható erőszak eszkalációja miatt. Első gondolataim azok felé az emberek felé fordulnak, akik a legnehezebb terhet viselik; emberek és közösségek, akik már sokat szenvedtek a hosszú ideje fennálló megpróbáltatásoktól és instabilitástól, és most bizonytalansággal néznek szembe jövőjüket illetően.

A jelenleg is zajló súlyos válság a szabályokon alapuló nemzetközi rend további gyengülését, valamint a nemzetközi jog folyamatos figyelmen kívül hagyását jelzi. Mélységesen aggasztó, hogy ismét az erőszak alkalmazása élvez elsőbbséget a diplomáciai erőfeszítésekkel szemben.

A jelenlegi helyzet azt is mutatja, hogy a megtorlás és a bosszú logikája az erőszak spirálját táplálja, veszélyeztetve a regionális és a globális stabilitást, ami akár hatalmas tragédiához is vezethet.

XIV. Leó pápa sürgős felhívására hivatkozva, amelyben az erőszak spiráljának megállítására szólított fel, arra szeretném kérni az Európai Uniót, hogy maradjon egységes, és újítsa meg béketeremtő küldetését: ösztönözze az érintett felek közötti feszültség enyhítését, élessze újra a diplomáciai erőfeszítéseket és következetesen tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, többek között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása terén.

Arra is bátorítom az Európai Uniót, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést polgárai biztonságának és jólétének biztosítása érdekében, mind a Közel-Keleten tartózkodók, mind pedig az EU területén élők esetében. Ez magában foglalja a lehetséges energiaellátási zavarok kedvezőtlen következményeinek kezelését is.

Imádkozunk, hogy a fegyverek egész Közel-Keleten elhallgassanak. Nyíljon meg egy új fejezet az iráni nép és a régió számára, amely lehetővé teszi számukra, hogy elinduljanak a békés jövő felé vezető úton, amelyet az emberi méltóság és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása jellemez.

Forrás: COMECE

Fotó: AFP; Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír