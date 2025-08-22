Mario Grech bíboros üzenete a perui püspököknek: Legyetek hídépítő missziós egyház!

Kéri, hogy Leó pápa szándéka szerint „missziós egyházzá legyenek, mely hidakat épít és párbeszédet folytat”.

„Lélekben való beszélgetés”

Grech bíboros örömmel értesült arról, hogy a perui főpásztorok az elmúlt napokban tanácskozásra gyűltek össze, hogy együtt tanulmányozzák a szinódus záródokumentumát. Szívélyesen üdvözöl minden résztvevőt, és őszinte háláját fejezi ki elkötelezettségükért, hogy a közösség és a megkülönböztetés szellemében folytatják a szinodális utat. Ezzel a kezdeményezéssel továbbra is nyitottak maradnak a szinódus gyümölcseinek a befogadására.

A bíboros örömmel veszi tudomásul, hogy találkozójukat a „Lélekben való beszélgetés” gondolat jegyében folytatják, hiszen ez a hiteles egyházi módszer mélyrehatóan befolyásolta a szinódus útját. Ez egyúttal a meghallgatás és párbeszéd stílusa, amely az imádságban és a Szentlélek sugallatára nyitott lelkületben gyökerezik, mely átalakította magát a szinodalitás megtapasztalásának módját, odáig menően, hogy magát a szinódust mintegy újraértelmezték a „Lélekben való beszélgetésként”.

Egy „igazi lelkigyakorlat” jellegét ölti

Grech bíboros üzenetében kifejti, a Lélekben való beszélgetés azt jelenti: hagyják, hogy mindenki számára kihívást jelentsenek a Lélek által sugallt megmozdulások, nem is csak a szavakra figyelve, hanem a testvéri párbeszédben felmerülő csendekre, megérzésekre és lelki érzelmekre is. A sok hang között ez a módszer segít felismerni a Magasságból érkező Hangot, amely személyes és közösségi megtéréshez vezet, új lelkipásztori gyakorlatokat sugall és javaslatot tesz a szinodalitásnak a helyi egyházakban való meggyökeresedéséhez szükséges struktúrákra.

Grech bíboros üzenete szerint így a perui püspökök találkozója egyre inkább egy igazi lelkigyakorlat jellegét ölti, semmint hogy egy egyszerű szervezői találkozó maradjon. Ez a kegyelem ideje, amikor a Szentlélek a pásztorok szívén keresztül szól az Egyház szívéhez.

Leó pápa: „Missziós Egyház vagyunk”

A szinodalitásról szóló szinódus záródokumentumának tanulmányozása mellett, amely összegyűjti az Isten népére figyelés és a pásztorok megkülönböztetése által jellemzett út gyümölcseit, Grech bíboros arra is kéri a püspököket, hogy vegyék figyelembe a szinódus gyakorlatba ültetésére vonatkozó irányelveket, amelyek keretet kínálhatnak az elmélkedéshez, hogy munkájuk gyümölcsei hozzájárulhassanak a szélesebb körű egyházi megkülönböztetéshez.

A szinódus főtitkára üzenete végén emlékeztet XIV. Leó pápa május 8-án este, megválasztása után az egész világhoz intézett szavaira, miszerint „missziós Egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő Egyház, amely mindig nyitott a befogadásra, kitárt karokkal mindenki felé, akinek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, párbeszédünkre”. Az üzenet a perui püspöki rendes közgyűlés munkáját Szűz Mária, az Egyház Anyja, az Evangelizáció Csillagának anyai közbenjárására bízza, hogy gyengédségével kísérje és támogassa a perui püspökök szolgálatát.

A Perui Püspöki Konferencia 129. rendes közgyűlése a Mongrovejói Szent Turibiusz kitüntetés aranyérmét ajándékozta Miguel Cabrejos Vidarte érseknek, Trujillo nyugalmazott püspökének, továbbá José Velásquez Tarazona és Esteban Puig Tarrats emeritus püspököknek pappá szentelésük 70. évfordulója alkalmából.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír