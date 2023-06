Martinus Orgonafesztivál lesz Szombathelyen

A Martinus Orgonafesztivál a Martinus Exclusive koncertek részeként hat évvel ezelőtt, 2017. szeptemberében indult, Perger Gyula, a Szily János Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatója és Lakner-Bognár András, a székesegyház karnagya, orgonaművész vezetésével, a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány szervezésben.

Az orgonafesztivál eddigi több mint ötven hangversenyén számos országosan és világszerte elismert művész szólaltatta meg az orgonát, átlagosan kétszázötven-háromszáz látogató előtt. Ez a látogatószám országos viszonylatban is rendkívül magasnak mondható, annál is inkább, mivel az orgonazene tulajdonképpen csupán egy kisebb réteg érdeklődésére tart számot. A szombathelyi székesegyház különleges hangulata, monumentalitása, orgonájának hangja – mely Nyugat-Magyarországon a legnagyobb hangszer – mind hozzájárulnak egy olyan művészeti élményhez, amely a fesztivált határon túl is ismertté tette. A hangversenyeken számos olyan orgonamű is felhangzott, amelyek a régióban még sohasem, továbbá több ősbemutatót is hallhatott már a közönség.

A fesztivál június 23-tól július 28-ig tart.

A koncertek közreműködői:

Június 23., péntek – Ines Schüttengruber, a melki bencés apátság orgonistája

Június 30., péntek – Kosóczki Tamás orgonaművész

Július 7., péntek – Wolfgang Capek, a bécsi zeneakadémia professzora

Július 14., péntek – Virágh András Gábor, a budapesti Szent István-bazilika orgonistája

Július 21., péntek – Willem Harold Boog (Hollandia) orgonaművész

Július 28., péntek – Lakner-Bognár András orgonaművész

A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

