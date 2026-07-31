Márton Áronra emlékeztek a partiumi Máramarosszigeten

Külhoni – 2026. július 31., péntek | 14:58
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Születésének 130. évfordulója alkalmából Márton Áron püspök emléke előtt tisztelegtek a IV. Máramarosszigeti Magyar Napok nyitórendezvényén. A partiumi város Borromeo Szent Károly-templomában celebrált szentmisét követően Marosán Csaba színművész Emberkatedrális című előadásában a püspök életútját, hitvallását és tanúságtételét idézte meg.

Máramarossziget Márton Áron szenvedéstörténetének egyik fontos állomása volt. A püspök közel négy évet töltött fogságban a város politikai börtönében, ezért a szervezők különösen fontosnak tartották, hogy a helyi közösség ezen a helyen is megemlékezzen róla, és felidézze életének, szolgálatának és tanúságtételének példáját.

Marosán Csaba előadása a hitből, bátorságból és emberi méltóságból épült életmű előtt tisztelgett, amely a nehéz történelmi időkben is irányt mutatott az erdélyi magyarság és a katolikus közösség számára. Márton Áron személye ma is a helytállás, a lelkierő és a közösség iránti felelősségvállalás példája, ezért emlékezete nemcsak az Egyház, hanem az egész erdélyi magyarság számára meghatározó.

A megemlékezés végén a Borromeo Szent Károly-plébánia egy különleges ajándékban részesült: Marosán Csaba színművész átadta az egyházközségnek a Márton Áron-rózsát.

Az enyhén illatos, különleges nemesítésű rózsafajtát Márk Gergely agrármérnök és rózsanemesítő alkotta Márton Áron püspök emlékére. A rózsatő Illyefalváról indult útnak, több erdélyi települést érintve érkezett meg végső állomására, Máramarosszigetre. A Márton Áron-rózsa annak a törekvésnek a gyümölcse, hogy a püspök emléke ne csupán könyvekben és visszaemlékezésekben, hanem a teremtett világ szépségében is továbbéljen.

A rózsa a hit, a tisztaság, a kitartás és a megmaradás jelképeként került a közösséghez. Az egykori raboskodás helyszínén elültetett rózsatő egyszerre idézi fel Márton Áron szenvedéseit és rendíthetetlen hűségét.

Az írás megjelent a Vasárnap 2026/29. számában.

Szöveg: Cziple Hanna-Gerda

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

#egyházmegyék #évforduló #kanonizáció #megemlékezés

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