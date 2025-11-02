Márton napi jótékonysági vacsora Szentkúton a ferences szegénygondozó nővérek szolgálatának javára

A ferences szegénygondozó nővérek esztergomi kiemelt szolgálatához tartozik a speciális gyermekotthonban a Bibliakör. A speciális intézményben olyan kiskorú lányok laknak, akik nehéz családi körülmények közül lettek kiemelve, intézménybe helyezve.

Ez a szolgálat közel húsz éve tartó közös munka, amit több önkéntes családossal, hitoktatóval, pedagógussal folytatnak a gyermekotthonban. Egy ápolnaszobát szeretnének létrehozni, illetve a Bibliakör tevékenységéhez szükséges eszközöket beszerezni.

Szinte minden évben vannak, akik szentségekhez járulnak. Fő céljuk a sokszor reménytelen helyzetben levő lányokhoz – akiknek az élete nagyon nehezen és fájdalmasan kezdődött – bevinni a fényt, Krisztus világosságát és személyes szeretetét. Reményt szeretnének adni egy szebb jövőre, kapaszkodót, a nehéz valóságok között, hitet, ami segít a nagyobb jót és az értéket választani.

A vacsora díja 19 000 forint/fő, melyből 9 500 forintot egyenesen a ferences szegénygondozó nővérek részére továbbítanak. További adományozásra a helyszínen van lehetőség, illetve az ott befolyt összeget kiegészítik a kegyhely Szent Antal-perselyének szegények számára fenntartott adományaival.

A program 18.00-kor ünnepi vesperással kezdődik a templomban, majd a Szent Anna rendezvényteremben az ünnepi vacsorával folytatódik.

Jelentkezni november 10-ig lehet a foglalas@szentkut.hu címen vagy a 32/418-029-es telefonszámon.

Forrás: Szentkút.hu

Fotó: Szentkút.hu; Ferences Média

Magyar Kurír