Marton Zsolt püspök is részt vett a váci egyházmegyei karitászmunkatársak zarándoklatán

Szeptember 15-én Szécsényből indult az egyházmegyei karitász harmadik zarándoklata, melynek célja a ferences rend nemzeti kegyhelye, Mátraverebély-Szentkút volt. Első zarándoklatukat 2021-ben szervezték meg, a Váci Egyházmegyei Karitász harmincadik jubileumának alkalmából, hálából a közösség három évtizedes fennállásáért. Idén, ahogy tavaly is, a világ népei közötti békéért és elsősorban Ukrajna békéjéért imádkoztak a résztvevők.

A zarándoklat reggeli szentmisével kezdődött, melyet Marton Zsolt váci megyéspüspök Komáromi Jób ferences atyával együtt mutatott be.

Jób testvér a szentmisét követően megragadta az alkalmat, hogy a szécsényi hívek nevében is felköszöntse az ezüstmiséjét ünneplő Marton Zsolt püspököt.

A karitászmunkatársakat és a hozzájuk csatlakozó zarándokokat a Kisgéc–Magyargéc–Nógrádmegyer–Márkháza útvonalon áthaladva több helyen fogadták a hívek.

Magyargéc és Nógrádmegyer közössége is köszöntötte a főpásztort pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.

Mátraverebély-Szentkúton Hermann Áron ferences szerzetes fogadta a zarándokcsoportot.

A karitászközösség zarándokénekeit a Rimóci Szent Erzsébet karitászcsoport tagja, Virágné Márta vezette – a közel tízórás vonulás énekes, imádságos zarándoklássá vált.

„Tavaly vettem részt először a zarándoklaton. Akkor még nem tudtam, hogy pontosan mire számítsak. Harminc kilométer legyaloglása ijesztően hangzott, és amikor a zarándokút végére értünk, fizikailag rettentően el voltam fáradva. De ahogy testileg fáradtunk, lelkileg úgy töltődtünk a sok imádság, ének, rózsafüzér által.

Annyira meghatározó élmény volt számomra, olyan sokat kaptam ettől a zarándokúttól, hogy idén is eljöttem, és amíg csak járni tudok, szeretnék részt venni minden évben – mondta el Bogdányi Krisztina, az alsógödi Karitász vezetője. – Idén már tisztában voltam vele, mit is jelent ennyi kilométert lesétálni, így lélekben is fel tudtam készülni. A nap végére szinte sugárzott a lelkem.”

A zarándokok számára sokat jelentett a megyéspüspök jelenléte, ahogy a hívek szeretetteljes vendéglátása is. „Felemelő élmény volt, hogy a lakosok, azokban a falvakban, melyeken áthaladtunk, nagy örömmel fogadtak minket. Kijöttek a házaikból, vártak bennünket; volt, ahol vendégül is láttak. Áldást kértek, és minket is megáldottak. Az utunkat harangszóval kísérték. Hatalmas szeretet vett minket körbe az utunk során” – számolt be útjukról a gödi karitászvezető.

A zarándoklat másnap, búcsúi szentmisével zárult.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



