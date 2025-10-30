Maryam-e Moghadass – Szűz Mária nevét viseli Teherán új metróállomása

A teheráni metró jelenleg hét vonalon 160 állomással üzemel, 292,1 kilométer hosszan, de minden vonalon bővítési munkálatok folynak. A metróhálózat 1999. március 7-én kezdett működni; ma átlag 2,5 millió utas használja naponta.

A Maryam-e Moghadass nagy forgalmú állomás a 6-os metró vonalán, 34 méterrel a föld alatt található, közel a Szent Sarkis örmény apostoli székesegyházhoz. Amir Mohammadkhani, Teherán Város Önkormányzata Kommunikációs és Nemzetközi Ügyekért Felelős Központjának vezetője elmondta, hogy az állomás névadásával az örmény apostoli katedrálishoz való közelsége miatt az örmény keresztény közösség, valamint Mária kiemelkedő méltósága előtt tisztelegnek. Az állomás nevét a teheráni önkormányzat javasolta, és az illetékes hatóságok jóváhagyták. Mohammadkhani szerint ez megmutatja, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a főváros kulturális és vallási sokszínűségére.

A vallási kisebbségek között – melyek szabadon gyakorolhatják vallásukat Iránban – az örmény keresztény közösség a legnagyobb, megközelítőleg 120–150 ezer, más források szerint 355 ezer hívővel. Teheránban 75 ezer örmény él. Az iráni parlamentben a vallási kisebbségek számára fenntartott öt képviselői helyből kettő az övék, és ők az egyetlen kisebbség, amely megfigyelői státusszal rendelkezik az iráni politikai rendszer két legfontosabb tanácsadó és felügyeleti testületében.

Az állomás külső része és a főbejárat kapuja fehér kőből és román stílusú ólomüveg ablakokból készült, hogy harmonizáljon a szemközti Szent Sarkis-székesegyház homlokzatával. Az ólomüveg ablak mögött Szűz Mária 2,30 méter magas kőszobra áll, bal karján a kis Jézussal. Az állomás aluljárójának elején, belül, a felső részen az „Isten nevében” felirat olvasható perzsa nyelven, ahogy a hálózat minden állomásán, de itt angol, örmény és arab nyelvre is le van fordítva. Az örmény templom belsőépítészetéhez hasonlóan az állomás belsejét Jézust és Máriát ábrázoló domborművek, valamint a Szent Sarkis-székesegyházból kölcsönzött szimbólumok díszítik. A mozgólépcsőknél és a lépcsők mentén szövegek kísérik az utazókat. A falak és mennyezetek fehér boltívei, a köztes peronok boltozatainak és kupoláinak kék árnyalatai a Máriához társított színeket idézik meg.

Az első szinten egy ezüsttáblára vésett felirat díszíti a falat. Ali Hoszajni Hámenei, Irán jelenlegi legfelsőbb vezetőjének „Jézus prófétáról” szóló gondolata olvasható rajta: „Jézus Krisztus (béke legyen vele) egy pillanatig sem habozott harcolni a gonosz ellen, és jót cselekedni, amíg az emberek között élt.” (Irán legfelsőbb vezetője az ország legmagasabb vallási és politikai tisztségviselője, ő határozza meg az iszlám köztársaság stratégiai irányvonalait, és döntő befolyása van a törvényhozásra, a hadseregre és a vallási intézményekre – a szerk.)

Egy szinttel lejjebb két ezüsttábla található a központi boltívek közepén, amelyek megismétlik a legfelsőbb vezető Jézusról szóló kijelentéseit. A bal oldalon ez áll: „Jézus Krisztus (béke legyen vele) üzenete az volt, hogy megszabadítsa az emberiséget a sötétségtől, tudatlanságtól, romlottságtól, nélkülözéstől és megkülönböztetéstől.” A jobb oldalon pedig ez olvasható: „Mária fia, Jézus (béke legyen vele) az isteni irgalom, áldás és útmutatás hírnöke volt az egész emberiség számára.”

A metróállomás következő szintjén, egy nagy boltív közepén egy medálra Máriára utaló Korán-idézetek vannak vésve.

A csarnokban és a peronok környékén domborművek találhatók, amelyek az építészetet keresztény és muszlim szimbólumokkal, virágmotívumokkal és perzsa költészettel ötvözik. A jegypénztárnál lévő domborművön Jézus látható glóriával, kitárt karokkal, lefelé fordított tenyérrel, kék hullámokon járva. A peronoknál lévő egyik dombormű Teherán hegyeit ábrázolja hullámos vonalakkal, ciprusfákkal – az örök élet és szabadság perzsa szimbólumaival –, valamint az örmény apostoli katedrálissal, tornyain kereszttel és félholddal.

Két további dombormű Máriát ábrázolja, aki az iszlámban is kiemelkedő személynek számít. Az elsőn a Szűzanya sziluettje látható glóriával, összekulcsolt kézzel, lehunyt szemmel. Körülötte tulipánok, rizskalászok, szőlőfürtök, békegalamb és olajág – az iszlám szerint ezek a mulandóságot és az örök szeretetet jelképezik. A másik Mária-dombormű bal oldalán zöld lombos fa és a Szent Sarkis-székesegyház ábrázolása látható, jobb oldalán pedig Mária ül, mellette Jézus lehunyt szemmel, vállával Anyjára támaszkodva.

A domborművek főként homokszínű okker árnyalatúak, zöld részletekkel. Az okker a békét, az életet és az örökkévalóságot jelképezi. Az iszlámban a zöld a legszentebb szín: a termékenység, a paradicsom, a remény és az áldás szimbóluma, amelyet maga Mohamed próféta is viselt. Mivel az iszlám leginkább a világ szárazságra hajlamos területein alakult ki, a zöld mindig pozitív szín, amely a növényzethez, a megújuláshoz, a tavaszhoz, az éghez, a boldogsághoz, a reményhez és a paradicsomhoz, az áldáshoz és a szentséghez kapcsolódik.

A Maryam-e Moghadass metróállomás egy különleges vallási és művészeti tér, ahol képek és Korán-idézetek vezetik az utasokat. A parkban és az állomás mélyén Jézus és Mária tekintete kíséri az embereket – bár szemük le van hunyva, a galamb jelképezi a spirituális kapcsolatot. A Szentlélek galamb képében arra hív, hogy Mária alázatát kövessük, és Jézus békés útján járjunk.

A metróállomás részletes leírása ITT található, angol nyelven.

Forrás és fotó: Fides

