Másfél ezer rászoruló család otthonát fűtik a Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei

Az ország legszegényebb települései közül 130 faluban 1430 háztartás részesül fűtéstámogatásban. A háztartásonként 120 ezer forint értékű támogatásra még ezekben a hetekben is pályázhatnak a Felzárkózó települések (FeTe) programban érintett 300 falu lakói. Az igények elbírálásánál előnyt élveznek a kisgyermekes, illetve a három vagy több gyermeket nevelő családok.

A támogatás forrása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat európai uniós finanszírozással 2024-ben épült 20 szociális naperőműve. A karitatív szervezet az itt megtermelt bevételt adja át a legszegényebb településeken élő családoknak. A pályázat nyertesei nem pénzt, hanem elfogyasztható energiát kapnak 120 ezer forint értékben, amit havi részletekben áprilisig töltenek fel az előrefizetős mérőórákra.

A fűtéshez biztonságos elektromos fűtőtestet is kölcsönöz a karitatív szervezet; a készüléket április végén visszagyűjtik, és a következő télen újra kihelyezik a pályázaton nyertes családok otthonaiba.

A Máltai Szeretetszolgálat első alkalommal 2024–2025 telén írt ki fűtésre pályázatot: akkor 118 kistelepülésen 1000 család részesült összesen 120 millió forint értékű támogatásban. A nyerteseknek előrefizetős mérőórával kell rendelkezni, szükség esetén ezek felszereléséhez, és az épületen belül az elektromos fűtőtesthez egy biztonságos csatlakozási lehetőség kialakításához is segítséget nyújt a szeretetszolgálat. Az előző fűtési idényben 800, a mostani télen eddig 460 háztartásban létesített biztonságos konnektort a karitatív szervezet.

A háztartásonként 120 ezer forint értékű támogatásra még ezekben a hetekben is jelentkezhetnek a 300 felzárkózó településen élők, a pályázatot a Jelenlét pontokon, a felzárkózó program helyi irodáiban lehet benyújtani. A pályázat neve „Zöld fűtés”, ami nem csak a szociális naperőművek megújuló energiatermelésére utal, hanem a legszegényebb településeken olykor hulladékot égető, sokszor a lakóteret is füsttel szennyező kályhák elektromos fűtőtesttel való kiváltására is.

A szociális naperőművek az Európai Unió támogatásával létesültek.

A projektről bővebb információk a máltai alapítvány és a Felzárkózó Települések oldalakon olvashatók.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír