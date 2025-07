Második ciklusát kezdi meg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektoraként Gloviczki Zoltán

„Továbbra is a Katolikus Egyház nevelésről alkotott pezsgő és progresszív tanítását követve szeretném fejleszteni munkatársaimmal a pedagógusképzést, részben új témákkal kísérletezve, részben egyre közelebb hozva a pedagógusképzést a 21–22. század nevelési-oktatási igényeihez és céljaihoz. Hogy munkámmal a főiskola fejlődését tovább segítsem egy megbízható, egyértelmű értékeket képviselő, korszerű és szerethető intézmény épülése érdekében” – mondta a következő évek feladatairól Gloviczki Zoltán, aki szeptember 1-jén második rektori ciklusát kezdi meg a főiskolán.

A Magyar Rektori Konferencia pedagógusképzési bizottságának választott elnöke – aki mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban jelentős tapasztalatot szerzett, irányította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pedagógusképzéseit, 2010 és 2013 között köznevelésért felelős helyettes államtitkár, 2017 és 2020 között pedig az Oktatási Hivatal elnöke volt – 2020 szeptembere óta vezeti a Váci Egyházmegye fenntartásában álló főiskolát.

Az intézmény tizenegy alap-, három mesterszakot és egy felsőoktatási szakképzést kínál a pedagóguspálya és a segítő szakmák iránt érdeklődőknek. Az óvodapedagógusnak készülő hallgatók magyar és angol nyelvű képzés közül választhatnak, de a főiskola az óvodapedagógus és a tanító szakon német, valamint roma/cigány nemzetiségi szakirányt is indít. Népszerű a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a szociálpedagógia BA-szak, akárcsak a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, szociálpedagógia és neveléstudomány mesterképzés is.

Évről évre várják a jelentkezőket a hitéleti – kántor, katekéta és lelkipásztori munkatárs – szakokra, idén ősszel pedig egy Magyarországon egyedülálló képzést is elindítanak. A társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés speciális feladatkörre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjában zajló segítő munkára készíti fel a hallgatókat.

Egyre több hallgatót vonzanak az Apor képzései

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola különös hangsúlyt fektet az atipikusan fejlődő gyerekekre fókuszáló módszerekre, a reformpedagógiák szellemi örökségére, a hatékonyan használható pedagógiai innovációkra – évről évre több tudományos konferenciát, szakmai műhelyt szerveznek, ám a hallgatók emellett képzésük elejétől gyakorlati tapasztalatokat szereznek.

Az intézmény évről évre egyre több hallgatót vonz: a tanító szakra bejutott felvételizők száma 2024-ben tízéves rekordot döntött meg, idén pedig nemcsak a tanító, de a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógus szakot is közel 40 százalékkal többen választották, mint egy évvel korábban.

Felsőoktatási szakképzésüket, az alap- és osztatlan képzéseiket államilag támogatott és önköltséges, nappali és levelező formában is meghirdetik, amely számos ösztöndíj-lehetőséget kínál. A Vác barokk belvárosában lévő campuson kollégiumi helyet is biztosítanak a távolabb élő hallgatóknak, de Budapesten is van campusuk.

Forrás: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír