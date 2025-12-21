Másodjára tartottak zarándokturisztikai partnertalálkozót Budapesten

Molnár András József, a Viator Egyesület elnöke, egyben a Zarándokközpont társkoordinátora bevezető gondolataiban arról szólt, hogy a zarándoklás ügyéért fáradozók egy mélyebb valóságba tudják bevezetni azokat, akik vállalják az útonlét veszélyeit és kockázatát. Aki spirituális indíttatásból indul útnak, annak megnyílhat az az isteni tér, amely még az önmegvalósítás Maslow-i csúcspontján is túlmutatóan önmagunkkal és a Természetfelettivel való kapcsolatra vezet. Ez bárhol, bármikor megtörténhet azzal, aki engedi, hogy megszólítsa őt útja során a hely, a tér, az Isten.

A zarándokok segítésének, az utak kialakításának folyamata is megélhető egyfajta zarándoklatként,

amint ez a budapesti Zarándokközpont kialakítása során is történt.

Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a zarándokturizmusban érintettek nem csupán a vallási céllal utazókkal találkoznak, ezért az ő fogadásukra és megszólításukra is fel kell készülni, hogy rájuk is hatást tudjanak tenni a zarándokhelyek. Kiemelte, hogy korunk kommunikációs zajában is hallhatóvá, láthatóvá kell válni, ami nagyobb aktivitást, komolyabb marketing munkát, személyes hívást, megszólítást tesz szükségessé. Fontos, hogy az a hozzáadott érték, amit az utak, zarándoklatszervezők a maguk lelkiségéből beletesznek, eljusson az érdeklődőkhöz.

Az ezt követő kerekasztal beszélgetésen Treer Éva, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye turisztikai referense, Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője, Nagy Júlia, az InnoTime ügyvezetője, Vissi András, a Scardobona Consulting Kft. ügyvezetője osztották meg a zarándokturizmus terén szerzett tapasztalataikat a siker és a mérhetőség kérdéseiről, az együttműködés kulcstényezőiről, a reális célkitűzésekről, jó példákról, valamint a hosszú távú fenntarthatóság titkáról.

A Találkozó második felében bemutatták a budapesti Zarándokközpontot (Ferenciek tere 7–8., V. lépcsőház, 1. emelet, a templom mögötti belső udvarban), amely egyszerre tájékoztatási pont, iroda, szakmai könyvek, kiadványok bemutatóhelye és közösségi tér. Előzetes bejelentkezés alapján várják azokat, akik elsősorban a hazai zarándokutakról és zarándoklási lehetőségekről keresnek információt, de praktikus szervezési, hátizsák összepakolási kérdésekben is kompetens segítséget kaphat az ide látogató. A Zarándokközpont szívesen ad helyszínt külső szervezésű rendezvényeknek, és rendszeres programjaik többségét is ide szervezik. Ilyenek a Zarándok Fórumok és a ZarándokLélek közösség alkalmai. Természetesen a zarándoklat sem maradhat el: főképp Budapest környéki hegyekbe szerveznek katolikus keresztény alapokon nyugvó, egynapos Lelki Túrákat, melyek azonban nyitottak és értelmezhetők bárki számára.

A zarándokturizmusban érintett szakmai szervezetek részére évente megrendezésre kerülő Zarándok Akadémia szervezésében szintén szerepet vállalnak. Ennek következő időpontja 2026. február 11-12., és a Királynék városa, Veszprém lesz a helyszín. E szakmai rendezvényről, csakúgy mint minden aktuális programjukról szívesen adnak tájékoztatást az info@zarandokkozpont.hu e-mail címen vagy a +36 20/336-9404 telefonszámon.

Aki zarándoklatra indulna, de még nem tudja, hogy merre, annak fontos információ forrás lesz a januárban debütáló zarandokinfo.hu gyűjtőportál, amely egy helyen teszi kereshetővé a legjobban kiépített hazai gyalogos zarándok lehetőségeket időtartam, hossz, nehézségi fok és további szempontok szerint.

A találkozó lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők tematikus műhelyekben közösen gondolkodjanak egy-egy aktuális és praktikus szervezési-fejlesztési kérdésről, jobban megismerhessék egymást, jó példáikat és nehézségeiket egyaránt megosszák egymással. A műhelyszekciókban elhangzottak plenáris bemutatását követően alkalom nyílt a Zarándokközpont személyes bejárására.

A szervezők bíznak abban, hogy a Partnertalálkozó, a Zarándokközpont nyújtotta szolgáltatások és programok, valamint a zarandokinfo.hu új lendületet ad majd a hazai zarándokturizmusnak.

Forrás és fotó: Zarándokközpont

Magyar Kurír