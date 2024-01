Másodszor találkoztak a jubileumi küldöttek a Váci Egyházmegyében

A Váci Egyházmegye 119 plébániáján vannak jubileumi küldöttek, közülük 116-an voltak jelen a szombati találkozón. Negyven plébánián tartottak már ima-katekézis alkalmat, körülbelül tíz közösségben jöttek össze a hívek már második alkalommal, néhány plébánián pedig már az ötalkalmasra tervezett sorozat harmadik találkozása is megtörtént. Ez alapján 800–850-en vettek részt eddig az ima-katekézis alkalmakon. Az egyházmegye rendszeres találkozókkal, módszertani anyagokkal támogatja az imaalkalmak helyi előkészítését, megszervezését.

Marton Zsolt megyéspüspök köszöntője után Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke tanítása következett, Ferenc pápa Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdítása alapján. Beszélt az evangelizáció folyamatáról, amelynek kezdőpontja a Jézussal való találkozás. Kiemelte a kezdeményezés, bevonódás fontosságát, amely a missziós küldetés alapját is adja. A missziós lelkipásztorkodás első lépése, hogy az ember elfogadja a valóságot, felméri a lehetőségeit, majd fokozatosan közeledik a másik felé, miközben hordozza őt az imádságban.

Serfőző Levente előadásának második felében a megújulásról beszélt. A személyes megújulás tekintetében a bátorságra, kreativitásra hívta fel a figyelmet, valamint az imádság fontosságára, amelynek segítségével saját missziós lelkesedésünket is fenn tudjuk tartani. A plébániai élet megújításáról is beszélt: „Nem kell mindennek úgy maradnia, mint ahogy azt harminc éve kitalálták, merjünk változtatni!” Az előadás végén Levente atya segítő kérdései alapján kiscsoportos megosztás következett, amely jó lehetőség volt a küldötteknek egymás megismerésére is.

Az ebédszünetet megelőzően közös szentségimádáson vettek részt a jelenlévők. Majd újra kiscsoportokba szerveződtek, ahol az eddigi ima-katekézis alkalmakról volt szó. Az előkészítéssel, lebonyolítással kapcsolatos örömök, nehézségek megosztása mellett a gyakorlati tapasztalatok átbeszélésére is sor került és megosztották egymással jó gyakorlataikat. Ezután rövid fórummal folytatódott a program.

A nap végén Paszternák Tamás atya megáldotta az ima-katekézis gyertyáit, amelyből minden plébánia küldöttje átvehetett egyet, és hazavihette a saját településére.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír