Megalakult a Dunaföldvári Görögkatolikus Szervezőlelkészség

A szervezőlelkészség célja, hogy a Dunaföldváron és környékén élő görögkatolikus híveket összefogja, nekik közösséget építsen.

Az első közös alkalom Dunaföldváron, a Szent Anna-templomban augusztus 31-én, vasárnap 10 órakor kezdődő görögkatolikus Szent Liturgia lesz (egykori ferences rendi Barátok temploma, Dunaföldvár, Rákóczi utca 3.), Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezetésével.

Szeretettel hívják az ünnepélyes szertartásra a dunaföldvári, paksi, szekszárdi és a környékbeli görögkatolikusokat, valamint minden kedves keresztény testvért. A Szent Liturgia után mindenkit szerény agapéra és beszélgetésre várnak a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum ebédlőjébe.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



