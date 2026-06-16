Megáldották a felújított madéfalvi templomot és orgonát

Kettős ünnepre gyűltek össze vasárnap a madéfalviak és vendégeik. A Jézus Szíve-búcsú mellett a hívek a felújított plébániatemplom és orgona megáldásáért is hálát adtak. Az ünnepi szentmisére sokan népviseletben érkeztek.

A főcelebráns Kovács Gergely érsek volt. A közösséggel együtt ünnepelt Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök, Madéfalva szülötte is.

A szentmise prédikációjában az érsek rámutatott: amikor egy templom megszépül, természetes, hogy figyelmünk a megújult falakra és a látható eredményekre irányul, az ünnep mégsem elsősorban ezekről szól. A templom azért épült, hogy Isten népét befogadja, és az Úrral való találkozás helyévé váljon.

„Jól ismerjük Madéfalva történelmét, a megpróbáltatásokat, ugyanakkor azt is, hogy ez a közösség megőrizte hitét, hagyományait, nyelvét és templomát. Amit ma látunk, és amiért hálát adunk, nem csupán egy befejezett felújítás eredménye, hanem egy közösség hitének látható és kézzelfogható jele is.

Templomot előbb-utóbb pénzből fel lehet újítani, közösséget azonban csak hitből lehet építeni”

– hangsúlyozta Kovács Gergely.

A főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt években részt vállaltak a felújításban, külön kiemelve Bartalus Jakab Zoltán nyugalmazott plébánost és Főcze Imrét, az egyházközség jelenlegi lelkipásztorát. Arra buzdította a híveket, hogy töltsék meg a templomot imádsággal, énekkel, a szentségek ünneplésével és a közösségi élet örömével.

A szentmise végén köszöntőt mondott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke; Macalik Arnold építész; Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja; Nagy Éva, a vallásügyi államtitkárság tanácsosa és Szentes Csaba polgármester. Felszólalásaikban a templom felújításának jelentőségét, a közösségi összefogás erejét és az egyházi örökség megőrzésének fontosságát hangsúlyozták.

IDE kattintva beszélgetések olvashatók Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel, Főcze Imre plébánossal és Szentes Antal megyei tanácsossal.

Szöveg: Bíró István

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír