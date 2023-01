Megáldották a Hajdúdorogi Főegyházmegye első bölcsődéjét

Hajdúdorog lakosainak több mint kétharmada görögkatolikus felekezethez tartozónak vallja magát, közülük sok a kisgyermekes család. Az ő igényeikre alapozottan teljes oktatási intézményrendszert alakítottak ki a múltban a településen, így óvodáskortól kezdve egészen a középiskola befejezéséig van lehetőség görögkatolikus intézménybe beíratni a gyermekeket.

A görögkatolikus óvodába jelentkezők közül évről-évre mintegy 15 fő körüli gyermeket kellett elutasítani azért, mert a férőhelyek száma korlátozott és a felvételnél a 3. életévüket betöltötteket részesítik előnyben. Emiatt vált egyre sürgetőbbé egy görögkatolikus bölcsőde kialakítása. A főegyházmegye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázaton mintegy 350 millió forintot, nyert, aminek köszönhetően egy minden igényt kielégítő, 24 férőhelyes, két gyermekszobás intézmény épült fel.

Néhány hete a szegregációban élők számára szentelt fel közösségi házakat Kocsis Fülöp metropolita, aki – a szertartáson elhangzott – Zakeus történetéből azt emelte ki, hogy ő egy kirekesztett, meg nem értett ember volt. Január 12-én pedig Zakeus alacsony termetét hangsúlyozta a főpásztor, a vámszedőnek ugyanis fára kellett másznia, hogy láthassa a Jerikón keresztül haladó Jézust.

„Sok kicsinyke kis ember jön majd ebbe az épületbe. Görögkatolikus egyházunk ezt a célkitűzést tartja szeme előtt, ezt szeretnénk nekik átadni és rajtuk keresztül a szülőknek, hogy ezek a piciny emberek látni akarnak. Ezek az apró emberek ne csak a társadalomba illeszkedjenek be, annak viszonyait tanulják meg, hanem tanítsuk meg őket arra, hogy látni akarják Jézust. Mert akiben megszületik ez a vágy, annak rendben van az élete” – emelte ki a metropolita, majd hozzátette: „egyfajta kulcsot kap a mindennapokhoz itt egy gyermek, így az örömben és a nehézségekben is fel tudja majd fedezni Krisztust”.

A beruházással 7 új munkahelyet is teremtett a fenntartó: mindkét csoportban 2-2 kisgyermeknevelő és 1-1 dajka dolgozik majd főállású munkatársként, illetve 1 fő bölcsődevezető is főállású dolgozó lesz. Az intézmény hivatalosan két hét múlva nyithatja meg kapuit, addig is várják a szülők jelentkezését.

