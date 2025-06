Megáldották a jánoshalmi katolikus óvoda és iskola tornacsarnokát

A nap különleges jelentőséggel bírt a közösség számára, hisz egy olyan létesítmény került hivatalosan is használatba, amely a jövő generációinak fejlődését, sportolását, nevelését szolgálja. Az ide járók napról napra láthatták, amint lépésről lépésre szépül, épül, fejlődik az iskola: tornacsarnok, természettudományi szaktanterem, nyelvi labor és a könyvtár hozzáépítésén túl felújították a folyosók burkolatátát, a mosdókat, valamint a teljes internethálózatot is, és a biztonság érdekében tűzjelző rendszer kialakítására is sor került, sőt a tantermek padlózata is megújult.

Az átadóünnepségen Bábel Balázs érsek három fő gondolatot emelt ki a diákok számára. Az új tornacsarnok „szolgálja a test és lélek egészségét!”, hisz ép testben ép lélek – emelte ki, majd a csapatösszetartást hangsúlyozta, hisz itt egymással és egymásért kell sportolni. Végül az érsek így fogalmazott: „A jelenléttel tanúságot is tesznek tanulóink arról, hogy milyennek kell lennie egy mai fiatalnak. Fontos a test és lélek egysége. Ez akkor tud kibontakozni, ha szeretjük egymást.” Ezt követően Bábel Balázs érsek, Vörös Márta főmérnök asszony és Kaszás Eszter főigazgatónő a nemzeti színű szalag átvágásával nyitotta meg az iskola új tornacsarnokát, a felújított és az új épületrészeket.

Az intézmény fennállása óta diákok nemzedékei imádkoztak azért, hogy ez az álom valóra váljon, hogy legyen egy olyan hely, ahol a test és a lélek egyaránt épülhet, méltó módon szolgálva a közösséget. A jó dolgokra mindig várni kell, de a lényeg, hogy nem vártak hiába. Sőt ennél sokkal többet kaptak, nemcsak az új tantermeket, hanem azt is, hogy itt végre az iskola falain belül is van egy olyan hely, ahol együtt lehetnek. Ezzel a monumentális beruházással a fenntartó megalapozta az iskola jövőjét.

Az iskola zenekara Mészáros Gábor vezetésével egy saját szerzeménnyel köszönte meg az önzetlen gondoskodást. A közös, intézményi szintű tornát és táncbemutatót követően tanár-diák focimeccsel zárták a rendezvényt.

